Kate Candela habala de su participación en "El artista del año" y de su carrera musical como solista. | Fuente: Instagram de Kate Candela

En diciembre del 2018, Kate Candela anunció su retiro de la agrupación Son Tentación y, desde entonces, se dedicó a reforzar su carrera musical como solista. Luego de su ingreso a “El artista del año”, ahora el público puede conocer más de su talento para el canto y también el baile.

En una entrevista con el programa “Encendidos” de RPP, la ex vocalista de la orquesta de salsa habló de la producción musical en la que está trabajando y adelantó que, a diferencia de sus excompañeras Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Emy Gutiérrez, su disco tendrá canciones propias.

Kate Candela, cantante de salsa y ex integrante de "Son Tentación", en "El artista del año". | Fuente: GV Producciones

“Salí de Son Tentación con la idea de seguir una carrera como solista. Mi propuesta es salir con temas inéditos, propios, porque la gente está cansada [de los cóvers]. Tenemos bastantes personas encargadas de toda esta producción, incluso músicos del exterior”, comentó Kate Candela.

La cantante de salsa también habló de su participación en el 'reality' de Gisela Valcárcel, programa que en temporadas pasadas tuvo como concursantes a sus excompañeras Daniela Darcourt, Yahaira Plasencia y Amy Gutiérrez, quienes ahora trabajan como solistas.

“Estoy emocionada porque es un proceso importante en mi carrera. Es una etapa que no pensé vivir, pero ahora que lo tengo en mis manos estoy contenta y aprovechando al máximo. “El artista del año” les ha dado una bendición muy grande y mucha fuerza en su carrera musical a mis compañeras. Ahora que se me ha presentado la oportunidad espero dar todo de mí", señaló la cantante de salsa

“Es la mejor oportunidad que se me ha presentado en la vida para demostrar a la gente lo que hago. Acá [“El artista del año”] no solo canto salsa, también canciones antiguas y algunas que nunca he escuchado. Estoy asumiendo todo lo que se me ha presentado”, añadió.