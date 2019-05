Kate Candela se solidariza con Paula Arias tras infidelidad. | Fuente: Instagram

Kate Candela, participante de "El artista del año" y ex integrante de "Son Tentación", brindó su solidaridad a Paula Arias, directora de la orquesta salsera por la infidelidad de su ex pareja Tomás Medrano, quien fue 'ampayado' saliendo de un hotel con otra mujer, de acuerdo con el programa "Magaly, la firme". En entrevista con "Encendidos" de RPP Noticias, la cantante mostró su apoyo a su ex jefa.

"Desde donde he estado le he dado toda la fuerza del mundo, es muy complicado estar en una situación así. Ella es una mujer fuerte, ha sabido sacar adelante su orquesta ella sola, sus hijos. Yo creo que ella es super fuerte", dijo.

Esta semana, Candela se encuentra en sentencia junto a Jaime 'Choca' Mandros en el reality conducido por Gisela Valcárcel.

Son Tentación | Fuente: Google

DUELO POR EL RÁTING

El duelo por el ráting de los sábados genera gran expectativa por parte de los seguidores de "El artista del año" y "El valor de la verdad", debido a que ambos espacios se reinventan semana a semana para liderar el ránking de los programas más vistos.

Esta semana no fue excepción y tuvo como ganador al programa de Gisela Valcárcel que obtuvo un promedio de 16,4 puntos de ráting, según cifras de Ibope Time. Así el espacio de concurso talentos se convirtió en el programa más visto del sábado 11 de mayo.



Por su parte, "El valor de la verdad" tuvo como invitada a Paula Manzanal y consiguió un promedio de ráting de 11,6 puntos. Completan la lista "El reventonazo de la Chola" con 13,3; "El Wasap de JB" con 10,1 puntos de ráting.