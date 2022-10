Katia Palma formó parte de la mesa de jurado del programa "Yo Soy". | Fuente: Instagram / Katia Palma

Como en otras oportunidades, la comediante Katia Palma reafirmó hace poco que no está entre sus deseos convertirse en madre. Sin embargo, esta vez añadió que en algún momento este proyecto personal atravesó por su mente e, incluso, tuvo la voluntad de adoptar un niño o una niña; pero terminó por arrepentirse.

"En algún momento de mi vida, cuando tenía 33, se me pasó la idea de tener hijos", indicó quien formara parte del jurado de Yo Soy durante una entrevista para el canal de YouTube del actor Christopher Gianotti. Sin embargo, al llegar a los 37 años y ver el ritmo de trabajo de sus amigas que tenían hijos, se desencantó de la maternidad.

"Dije creo que no, los hijos no son para mí. No me siento mal, tengo dos perros, son como hijos, me hacen gastar como hijos, que si pudiera mandarlos al colegio los mando", señaló. "Pero si alguien quiere regalar a su hijo, lo tomo y lo adopto. Uno de tres y de cinco años, las acepto con amor y cariño", dijo después.

"Incluso, pensé en adoptar, pero el trámite en Perú es muy complicado. Que tienes que ser casada, un montón de plata, dónde vives, con quién vives", reveló Katia Palma.

Katia Palma descartó congelar sus óvulos

No solo en la adopción ha pensado Katia Palma. "Cuando quiero tomar la decisión de congelar algún óvulo, digo: 'Ay, qué flojera hasta que llegue'", señaló sobre la tentativa de ser madre. "Saco mi cuenta y la estoy pasando bien, la tristeza no ha pasado tan profunda en mi vida, por pensar quién me va a cuidar en mi vejez, pero me gusta mi soledad", acotó.

Que le guste estar sola, sin embargo, no quiere decir de que no se sienta "acompañada". Y es que, para Katia Palma, es importante cultivar sus relaciones familiares con los hijos de su entorno más cercano. "Yo no dudo que las personas que tienen hijos, es lo más hermoso, es lindo", comentó.

"No tienes vida para entregársela a tus hijos, no tienes plata para entregárselo a sus hijos, pero creo que es lo más lindo que puede tener una persona. Pero yo quiero cultivar familia con los hijos de mis amigos, de mi hermana", apuntó la también conductora de televisión.

Como se recuerda, ya en marzo del año pasado Katia Palma se había referido a la maternidad. En aquel entonces, dijo: "No sé si quiero parir, debe ser una experiencia hermosa, no hablo de lo que no sé. Ya tengo 40, es una decisión definitiva".

