Korina Rivadeneira mostró sus fotos de niña. | Fuente: Instagram

La modelo venezolana Korina Rivadeneira está a poco de convertirse en madre, por ello, al ver sus fotografías de cuando ella era una niña, expresó sus deseos de tener en sus brazos a su pequeña.

A través de las stories de Instagram, Korina Rivadeneira compartió tres inéditas imágenes, en las cuales tiene 3 y 6 años de edad. En dos de las instantáneas, la esposa de Mario Hart se ve en fiestas infantiles, mientras que en otra ella misma destaca sus orejas.

Como se sabe Korina Rivadeneira cuenta las horas para que su primera hija llegue al mundo, sin embargo, hace poco la modelo recibió la noticia de que el parto se ha retrasado.

En un inicio, la esposa de Mario Hart indicó que el nacimiento estaba programado para el 8 de setiembre, coincidentemente el mismo día del cumpleaños de Alejandra Baigorria.

No obstante, los medicos le han señalado que Lara Hart Rivadeneira llegará al mundo a fines de setiembre, aunque eso no es definitivo.

SOBRE SU EMBARAZO

Días atrás, Korina Rivadeneira confesó que tiene muchos dolores debido al peso de su vientre, por lo que cuenta los minutos para tener a su hija en brazos.



"Yo te cuento que mi cuerpo me está doliendo mucho, ya no puedo caminar normal, si me vieras estoy segura que te privarías de la risa porque soy como una caricatura de pingüino con tremenda panzota", señaló.

"Mi cuerpo ya no puede sostenerte mucho más y mis brazos se mueren de ganas por tenerte, perdóname desde ya pero debo advertirte que te voy a besar hasta mas no poder", agregó.