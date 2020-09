Korina Rivadeneira a pocos días de dar a luz. | Fuente: Instagram

A solo días de convertirse en mamá, la modelo Korina Rivadeneira expresó el amor que siente por su primera hija con el piloto de autos Mario Hart, quien cumple todas las medidas para evitar el contagio de la COVID-19.

"Mi chiquitita liiindaaaa, tu papito y yo estamos desesperados por verte, escuchar tu llantito y ver tus hermosos ojitos de princesa. Papito te está esperando en casa no está saliendo para nada por tu bienestar ¡quiere conocer a su minimí!", anotó.

No obstante, en su publicación de Instagram, confesó que tiene muchos dolores debido al peso de su vientre, por lo que cuenta los minutos para tener a su hija en brazos.



"Yo te cuento que mi cuerpo me está doliendo mucho, ya no puedo caminar normal, si me vieras estoy segura que te privarías de la risa porque soy como una caricatura de pingüino con tremenda panzota", señaló.

"Mi cuerpo ya no puede sostenerte mucho más y mis brazos se mueren de ganas por tenerte, perdóname desde ya pero debo advertirte que te voy a besar hasta mas no poder", agregó.

Finalmente, Korina Rivadeneira aseguró que la pequeña, que pronto llegará al mundo y que llevará por nombre Lara Hart Rivadeneira, ha hecho que el amor entre ella y Mario Hart se fortalezca.

"Te amamos muchísimo y quiero que sepas que gracias a ti nos amamos cada día más y con más fuerza... somos un trío poderoso, los amo amores de mi vida", concluyó.