Korina Rivadeneira cuenta experiencia que tuvo con su bebé. | Fuente: Instagram

La exchica reality Korina Rivadeneira vive sus primeros días como madre y comparte con sus seguidores las experiencias que vive en esta nueva etapa de su vida.

Esta vez, la modelo venezolana reveló que por dos días su bebé solo quería comer y lloraba mucho cuando no la amamantaba, por lo cual ella y Mario Hart pasaron horas sin dormir.

“Entró como en una crisis. Yo no la entendía y ella solo quería estar pegada a la teta y succionando, comía un montón y cuando quería dormir, le sacaba la teta, pero se ponía a llorar. Así estuvo las 24 horas los dos días. Fue fuertísimo los dos días, no paraba de comer y no se tranquilizaba con nada, estaba bastante frustrada”, contó Rivadeneira.

Ante ello, la joven decidió dedicarse completamente a la pequeña Lara sin ayuda de alguien más y fue así como logró tranquilizarla.

“Opté por estar tranquila y me tomé el tiempo con ella. Ella ni yo dormíamos y ella succionaba todo el día y no podía dormir y yo tampoco. Decidí dedicarme a ella el 100%, no permití que entren al cuarto y se tranquilizó”, señaló

“Ahora solo llora cuando tiene mucha hambre, ahora duerme súper tranquila y feliz. Es bueno recibir ayuda, pero también es bueno compartir con ellos, estar al 100% con ellos y ahora siento más conexión. Siento que ella me necesita y yo a ella”, finalizó Korina Rivadeneira.

SU NUEVO CANAL EN YOUTUBE

Korina Rivadeneira y Mario Hart estrenaron canal en YouTube para contar su experiencia como padres. Luego del nacimiento de la pequeña Lara, la pareja decidió relatar paso a paso su camino como padres primerizos desde el parto, debido a que todo fue documentado para ser compartido en su nuevo proyecto.

En su cuenta de Instagram, la modelo venezolana sorprendió a sus seguidores con el primer episodio de su canal de YouTube, el cual fue titulado “Papás en pañales”. De esta manera, ambos buscan recopilar todos los momentos que han atravesado luego de enterarse que tendrían a su primera hija.

“Con mucha alegría quiero compartirles un proyectito que hemos venido trabajando junto con Mario Hart en nuestra primera experiencia como padres”, se lee en su publicación. “Les prometo que se van a divertir y para los que ya son padres, podrán revivir junto a nosotros esos momentos en la sala de parto”.

El capítulo “El parto”, de una duración de casi 15 minutos, muestra cuando Mario Hart se enteró que iba a ser padre por primera vez hasta cuando él y su esposa Korina Rivadeneira van en camino a la clínica por romper la fuente antes de lo esperado. Además, se ve el preciso instante cuando la bebé Lara llega al mundo.