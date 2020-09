Korina Rivadeneira compartió con sus seguidores su experiencia con la lactancia tras convertirse en madre por primera vez. | Fuente: Instagram / Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira compartió sus reacciones al darle de lactar a su pequeña hija, fruto de su matrimonio con el piloto Mario Hart. Desde su cuenta de Instagram, la exchica reality publicó una serie de ‘stories’ donde contó a las horas de sueño que le quita el cuidar a su hija.

“Cuánto tiempo tengo sin dormir. Esta madrugada fue terrorífica, me sentía recalentada, tenía mucho dolor de cabeza toda la noche (…) Estoy agotada, no he dormido nada y esta chiquita sigue comiendo”, relató en sus videoclips.

Seguidamente, la esposa de Mario Hart hizo hincapié sobre lo que siente en su cuerpo cada vez que alimenta a su bebé. “Les quería contar cómo se siente el dolor del pezón. Se siente exactamente como si tuvieran un encendedor prendido en la punta del pezón o de la tetilla si eres hombre. Cuando la bebé succiona, se siente así, que te está quemando”, apuntó.

Para Rivadeneira, esta experiencia “muy fuerte” sería más complicada de no ser por el apoyo que está recibiendo de su mamá. “Aparte de eso también está el dolor de los pechos cuando se te recarga de leche. Se siente como si tuvieras piedras que te hacen presión y te duele... Es que no sé cómo describir ese dolor, es como una tortura", añadió.

Sin embargo, la modelo venezolana aseguró que todo este sacrificio se ve recompensado tras ver a su pequeña Lara en buen estado. “Yo no dejo de ver a la bebé en todo ese rato que le doy de lactar, porque cuando la miro me siento bien. Siento mucho menos dolor, es algo inexplicable... Me transmite tanta paz que el dolor lo olvido y lo soporto”, detalló.

SU NUEVO CANAL EN YOUTUBE

Korina Rivadeneira y Mario Hart estrenaron canal en YouTube para contar su experiencia como padres. Luego del nacimiento de la pequeña Lara, la pareja decidió relatar paso a paso su camino como padres primerizos desde el parto, debido a que todo fue documentado para ser compartido en su nuevo proyecto.

En su cuenta de Instagram, la modelo venezolana sorprendió a sus seguidores con el primer episodio de su canal de YouTube, el cual fue titulado “Papás en pañales”. De esta manera, ambos buscan recopilar todos los momentos que han atravesado luego de enterarse que tendrían a su primera hija.

“Con mucha alegría quiero compartirles un proyectito que hemos venido trabajando junto con Mario Hart en nuestra primera experiencia como padres”, se lee en su publicación. “Les prometo que se van a divertir y para los que ya son padres, podrán revivir junto a nosotros esos momentos en la sala de parto”.

El capítulo “El parto”, de una duración de casi 15 minutos, muestra cuando Mario Hart se enteró que iba a ser padre por primera vez hasta cuando él y su esposa Korina Rivadeneira van en camino a la clínica por romper la fuente antes de lo esperado. Además, se ve el preciso instante cuando la bebé Lara llega al mundo.