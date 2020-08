Korina Rivadeneira ser convertirá en mamá. | Fuente: Instagram

A poco de traer al mundo a su primera hija, la modelo Korina Rivadeneira y el piloto de autos, Mario Hart, comparten todos los detalles de esta etapa a través de las redes sociales.

Esta vez, la joven contó las dificultades que tiene para caminar y los fuertes dolores que siente, debido al peso de su barriga. Además, mostró a sus seguidores cómo es que tiene que caminar actualmente.



“Miren por favor la nueva forma de caminar, ya no puedo de otra. Así camino ahora y el dolor es fuertísimo”, dijo Korina Rivadeneira en sus stories de Instagram.

“Si no camino así me duele tanto que no lo tolero, siento que me quema de lo fuerte que es el dolor”, expresó la esposa de Mario Hart. “El dolor de acá (zona lumbar) está criminal”, agregó.

Pese a ello, la también actriz debe realizar caminatas para mantenerse saludable, lo cual le es muy cansado. “Así se ve una embarazada luego de una caminata 4K”, anotó junto a una fotografía de ella en la que luce agotada.

SUBIÓ DE PESO

Cuando la modelo venezolana Korina Rivadeneira estaba por cumplir los 8 meses de embarazao, decidió compartir con sus seguidores de Instagram la cantidad de kilos que había aumentado.



“Bueno, aquí tengo 8 kilos de más, es decir que estoy cargando 8 kilos por eso los dolores en la espalda pues”, escribió.

No obstante, al día siguiente, se volvió a pesar y su peso había aumentado. “Miren, son 11 kilos que tengo de más, no 8″, expresó la exchica reality.

La joven suele manifestar el amor que siente por su bebé y las ansias que tiene por poder a tener a su bebé en sus brazos:

“Te amo chiqui. A veces se mueve mucho pero muchísimo más, pero no la grabo porque me quedo disfrutando la sensación mirándome la panza y gritando a Mario para que corra a ver, pero a él no le gusta ver, le gusta tocarla, y siempre dice cosas como: ‘asu, ay me da cosa, me está acariciando la mano’ y muchas más experiencias”.