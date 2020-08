Korina Rivadeneira mostró cómo va quedando la habitación de su primera hija, fruto de su matrimonio con Mario Hart. | Fuente: Instagram / Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira y Mario Hart se encuentran afinando los últimos detalles para darle la bienvenida a su primera hija. La modelo venezolana mostró recientemente la instalación de la cuna que seleccionó para su bebé.

Desde sus redes sociales, Rivadeneira no dudó en enseñar cómo fue el proceso de armado de la pequeña cama donde dormirá Lara. A través de ‘stories’ en su cuenta de Instagram, la esposa de Hart se mostró emocionada mientras colocaba el colchón, las sábanas y los protectores.

Además, puso una imagen de la Virgen de Guadalupe en la cuna con el fin de que “proteja siempre a Larita”. “Aún me falta ajustar los protectores, pero miren qué lindo está quedando todo”, apuntó la exconcursante de “Esto es Guerra”.

Como se recuerda, queda cada vez menos tiempo para que Korina Rivadeneira dé a luz a su primera bebé. El parto está programado para los primeros días de septiembre.

KORINA SOBRE SU EMBARAZO

Korina Rivadeneira sigue mostrando el avance de su embarazo ya que falta poco tiempo para que pueda conocer a su hija. Hace unas semanas, contó que en esta última etapa de gestación ha tenido que soportar dolores fuertes.

La esposa de Mario Hart reveló que siente mucho malestar cuando duerme y al parecer, ya no lo soporta: “Ya entré en una etapa en la que me cuesta hacer muchas cosas porque el dolorcito no me deja. Hombres los odio, ustedes deberían sentir lo mismo. No todo es color de rosa”, se le escucha decir entre risas, en sus historias de Instagram.

A pesar de ello, Korina Rivadeneira se ha mostrado con buena actitud y confesó que está ansiosa por conocer a su primera hija. No obstante, sabe que antes de dar a luz, tiene que pasar por estos dolores insoportables:

“Ustedes no tienen ni idea, bueno, solo las embarazadas lo entenderán, el dolor que tengo en las bubbies. ¡Dios santo! Es un dolor fuertísimo que me quema cuando me levanto, es súper doloroso. Cuando me duermo y cambio de posición suena el hueso... ya me están empezando los dolores”, dijo.