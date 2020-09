Korina Rivadeneira expresó que eligió darle de lactar a su bebé en vez de alimentarla con leche de fórmula. | Fuente: Instagram / Korina Rivadeneira

Desde que se convirtió en madre, Korina Rivadeneira viene dejando registro de su experiencia en sus redes sociales. Y un tema sobre el que ha se ha pronunciado más de una vez es la lactancia materna. Al respecto, recientemente dejó una reflexión tras haber elegido dar de lactar a su bebé.

“Me antojé de darle teta a mi bebé y ya está. Decidí sufrir, ir por este camino, y no voy a terminar hasta que lo logre”, dijo la exchica reality a través de una serie de ‘stories’ publicados en su cuenta de Instagram.

La esposa de Mario Hart fue muy enfática al señalar que si una mujer no elige la lactancia para alimentar a su bebé, debería ser respetado por quienes la rodean. “Si no se puede, pues fórmula nomás. No tiene nada de malo”, apuntó.

Para Rivadeneira, este tema resulta “muy sensible para muchos”, pues suele mirarse con malos ojos a una madre que decide alimentar a su niña o niño con leche de fórmula. “Es la decisión de cada mujer y no puede ser criticada en absoluto”, aseveró.

Korina Rivadeneira reflexionó sobre la lactancia materna en su cuenta de Instagram. | Fuente: Instagram / Korina Rivadeneira

SU NUEVO CANAL EN YOUTUBE

Korina Rivadeneira y Mario Hart estrenaron canal en YouTube para contar su experiencia como padres. Luego del nacimiento de la pequeña Lara, la pareja decidió relatar paso a paso su camino como padres primerizos desde el parto, debido a que todo fue documentado para ser compartido en su nuevo proyecto.

En su cuenta de Instagram, la modelo venezolana sorprendió a sus seguidores con el primer episodio de su canal de YouTube, el cual fue titulado “Papás en pañales”. De esta manera, ambos buscan recopilar todos los momentos que han atravesado luego de enterarse que tendrían a su primera hija.

“Con mucha alegría quiero compartirles un proyectito que hemos venido trabajando junto con Mario Hart en nuestra primera experiencia como padres”, se lee en su publicación. “Les prometo que se van a divertir y para los que ya son padres, podrán revivir junto a nosotros esos momentos en la sala de parto”.

El capítulo “El parto”, de una duración de casi 15 minutos, muestra cuando Mario Hart se enteró que iba a ser padre por primera vez hasta cuando él y su esposa Korina Rivadeneira van en camino a la clínica por romper la fuente antes de lo esperado. Además, se ve el preciso instante cuando la bebé Lara llega al mundo.