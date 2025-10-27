"Me estaba quedando calva": Korina Rivadeneira revela que le diagnosticaron alopecia

Se llevó un gran susto. La modelo venezolana Korina Rivadeneira reveló que fue diagnosticada con alopecia, una condición médica asociada a la caída del cabello. A través de un video publicado en Instagram, la también actriz contó cómo empezó su preocupación y el proceso que siguió para recuperarse.
La esposa de Mario Hart explicó que el problema comenzó hace cinco meses, cuando estuvo sometida a una fuerte carga laboral y con poco descanso. "No solamente estaba perdiendo un montón de pelo, sino que también me estaba quedando calva", relató.
Según su testimonio, la situación la llevó a preocuparse cada vez más, pues notaba que el cabello se le caía constantemente. "Me despertaba y ya había pelo en la cama. Me bañaba y me salía un montón de pelo. Luego me peinaba y salía un montón más", detalló.
Korina Rivadeneira y su proceso de recuperación de la alopecia
Ante la persistencia de la caída capilar, Korina Rivadeneira decidió acudir a una especialista, quien le diagnosticó "alopecia por estrés emocional". El cuadro, según la modelo, se debía a la tensión acumulada y a la falta de descanso. "Me dijo que el pelo se iba a caer durante unos meses de forma agresiva y que es así como funciona eso", comentó.
Para su tratamiento, dijo que le recetaron una combinación de sprays, pastillas y sesiones de mesoterapia con vitaminas y proteínas. Con el paso del tiempo, los resultados fueron positivos.
"Ya no se me cae el pelo y, sobre todo, estoy aprendiendo a escuchar mi cuerpo, mis emociones y a pedir ayuda cuando lo necesito. No puede ser que me haya cerrado, que me haya bloqueado. Obvio, cuando estoy con mis hijos los disfruto y me hacen feliz, pero cuando no, es como que me cierro, y eso no está bien", explicó.
En ese sentido, la modelo mencionó la importancia de buscar apoyo profesional para evitar que el estrés afecte la salud.
"Cuando dejas que te saboteen todas estas ideas y pensamientos negativos, salir de ahí es muy difícil. Hay muchas personas que pasan por esto y saben de lo que estoy hablando. No tengas miedo de buscar ayuda profesional, porque, de verdad, todo vuelve a la normalidad, y hasta mejor", concluyó.
Korina Rivadeneira es madre de dos hijos junto a su esposo, Mario Hart. Su primera hija, Lara, nació en septiembre de 2020, mientras que su segundo hijo, Mario, llegó al mundo en agosto de 2023.