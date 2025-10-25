David Almandoz visitó a Gustavo Bueno mientras continúa su recuperación por una operación a la columna

El actor Gustavo Bueno, quien hace de 'Don Gilberto' en la serie Al fondo hay sitio, reapareció en redes sociales luego de varias semanas sin dar noticias. Su colega y amigo David Almandoz, quien interpreta a Pepe Gonzales en la misma producción, compartió una fotografía de la visita que le realizó al veterano intérprete.

En la imagen, ambos aparecen sonrientes. Sin embargo, Bueno se encuentra recostado en lo que parece ser una cama clínica, mientras recibe el saludo de su compañero de reparto.

La publicación generó varios comentarios de seguidores preocupados por su estado de salud. Ante ello, una usuaria identificada como Marialola Arispe, quien aseguró ser sobrina del actor, aclaró que Gustavo Bueno no está hospitalizado, sino que continúa su proceso de rehabilitación tras haber recibido el alta médica.

"Hola, como sobrina de Gustavo, solo quiero aclarar que él no está en el hospital, como se está informando. Recibió el alta hace más de un mes y actualmente está en un centro de rehabilitación enfocado en su recuperación de la columna. Está muy bien de salud", escribió Arispe en redes sociales.

Proceso de recuperación

Gustavo Bueno fue sometido a una delicada operación de columna vertebral a mediados de junio de 2025, luego de sufrir una fractura que lo mantuvo internado varias semanas en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati.

Según información de América, la intervención fue de alta precisión e incluyó una estabilización interna con tornillos y una descompresión de la médula espinal para prevenir posibles secuelas neurológicas.

Gracias al trabajo de los especialistas, el artista logró superar la etapa más crítica y recibió el alta médica a inicios de septiembre.

Actualmente, continúa con una rutina de terapias de fortalecimiento y movilidad a fin de recuperar su independencia física.