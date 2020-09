Renzo Schuller fue internado de emergencia | Fuente: Instagram

El actor Renzo Schuller no apareció este martes en la conducción del espacio que conduce junto a Ethel Pozo "América Hoy y en su lugar estuvo Yaco Eskenazi.

Ante ello, la hija de Gisela Valcárcel comentó que el presentador de televisión tuvo que ser internado de emergencia en una clínica local, debido a que su salud se complicó.

Asimismo, a través de sus stories de Instagram, Renzo Schuller reveló el motivo por el cuál debió ir al centro de salud.

"Estoy en la clínica y quería comentarles, para que después no estén preocupándose o pensando cosas que no son, estoy acá porque me tienen que operar en un rato por una hernia que me ha salido en la espalda", contó.

"Estaba tratando de manejarla con terapia física pero ha crecido demasiado, ya venía con estos dolores hace tiempo pero por temas de trabajo no podía operarme y ya está comprometiendo mucho el nervio y antes de que se complique más me voy a operar", añadió Renzo Schuller.

Por su parte, Pozo había adelantado que el intérprete "venía mal desde la semana pasada, pero aún así seguía trabajando”. En tanto, Eskenazi recalcó que lo reemplazará en el programa por unos días.

“Renzo, este es tu lugar, esta es tu casa. Hoy me toca estar en tu lugar, pero es tuyo, te lo voy a cuidar”, sostuvo.