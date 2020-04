Korina Rivadeneira cuenta los cuidados que tiene durante su embarazo. | Fuente: Instagram

Luego que la modelo Korina Rivadeneira y el corredor de autos Mario Hart anunciaron que esperan su primer bebé, la también actriz ha compartido las experiencias que vive durante su gestación.

A través de su cuenta de Instagram, Korina Rivadeneira detalló los cambios que sufre su cuerpo debido al embarazo y expresó su asombro por el rápido crecimiento de su bebé.

"No tienes idea lo feliz que me hace tenerte bebé", escribió en su publicación de la red social, donde ya cuenta con más de 2.4 millones de seguidores.

"Esta semana he notado aún más el crecimiento de mi bebé, a veces se queda de un solo lado y mi panza se ve diagonal ¡es divertido saber que estás allí bebé!", anotó.

"Los dolores en la espalda baja se mantienen agudos, me siento un poco más pesada pero igual no dejo de entrenar, perdí por completo mi cintura pues todo mi organismo está haciendo espacio a mi chiquitit@ y mi piel ya está dejando marcas de su creciemiento en mis nalgas y caderas, pero nada que con cremas y aceites; tú, futura mami, no puedas evitar, o en mi caso que ya el mal daño está hecho, hay algunos tratamientos que pueden atenuar estas estrías", señaló Korina Rivadeneira.

Asimismo, la esposa de Mario Hart indicó que realiza una rutina de ejercicios y una dieta saludable, para cuidar su embarazo, el cual ya tiene 18 semanas.

"Cuido mi peso evitando dulces, excesos de harina, frituras y por supuesto no dejo de hacer ejercicio, aunque el cuerpo pese, pues en el embarazo es importantísimo mantenerse activa físicamente por muchos motivos", concluyó.