Mario Hart y Korina Rivadeneira se convertirán en padres. | Fuente: Instagram

A solo unos días de que Mario Hart y Korina Rivadeneira anuncien en sus redes sociales que se convertirán en padres por primera vez; la modelo mostró su vientre para lucir su avanzado estado de embarazo.

A través de Instagram, Korina Rivadeneira contó que acaba de cumplir 18 semanas de gestación, pero que tiene muchos dolores en la espalda, debido una lesión pasada.

"Nuestr@ bebé tiene 18 semanas, hoy a mi bebé l@ siento mucho más grande que ayer, aún me siento con mucha energía pero los dolores en mi espalda baja son fuertísimos; creo que se debe a mi fractura de coxis pues he preguntado a otras madres y no es tan común con 18 semanas que duela tanto", comentó.

La también actriz señaló que para ir conociendo más del crecimiento de su bebé ha optado por utilizar una aplicación, lo cual le permite comparar el tamaño del feto con un fruto de acuerdo al tiempo que lleva.

"Actualmente utilizo una app ( es un calendario de embarazo que me muestra semana a semana el crecimiento de mi bebé y me brinda información sobre los cambios por los qué pasa mi cuerpo también semana a semana y además sobre la alimentación adecuada)", detalló.

"¡Me encanta entrar a mirar la novedades! como por ejemplo cada sábado se me actualiza el tamaño de mi bebé comparándolo con el de alguna fruta, ahora también sé que los piececitos de mi bebé miden dos centímetros y medio, y que ya mueve sus párpados y mucho más", añadió.

Korina Rivadeneira manifestó que está maravillada con su maternidad y de la felicidad que le da saber que pronto traerá al mundo un bebé.

"Es asombroso ser consiente y vivir una experiencia que si te pones a pensar en ella un poco más ¡un ser humano crece dentro de nosotras! Ufff, es muy fuerte tanta perfección!!!! Me hace preguntarme tantas cosas ... nuestro creador es un ser maravilloso y brillante. Y las mujeres ¡Dios mío! Somos unas unas súper heroínas... perdón, sigo muy emocionada", concluyó.