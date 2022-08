Yahaira Maciel Plasencia Quintanilla​ es una cantante, modelo, bailarina y personalidad de televisión. | Fuente: Instagram

Yahaira Plasencia se mostró feliz de formar parte de “La gran estrella” donde cumple el rol de jurado. Sin embargo, hubo una polémica por la falta de humildad de una de las participantes eliminadas, por lo que la salsera reveló que los participantes deben entender que "es show de entretenimiento, más que de talentos".

“Yo creo que van a ir aprendiendo poco a poco que esto es un show, van a ir aprendiendo poco a poco que a veces uno su carácter no lo puede manejar, no lo sabe manejar en el set. Yo lo que le digo a Masiel es que trate de estar tranquila, que esto es un show de entretenimiento también más que un programa de talento, así que hay que tomarlo de la mejor manera y estar tranquila”, dijo en relación a la artista eliminada.

Por otro lado, Yahaira Plasencia se mostró en desacuerdo con la opinión de su productor Sergio George quien afirmó que en el escenario busca talento, no humildad:

“Yo creo que es importante tener valores, humildad, pero acá uno viene a ganar, uno viene a esforzarse y también a hacer amigos, claro que sí, pero si no le caes bien a alguien, no es tu culpa, sigues con tus cosas y ya”, concluyó a Ojo.

Yahaira Plasencia: "Es importante la humildad"

Con experiencia en el rubro del entretenimiento, la salsera se animó a darle algunos consejos a los concursantes del espacio televisivo.

"Siempre les aconsejo a los chicos que tengan confianza en sí y que aprendan y absorban todo lo que sus profesores les vayan a enseñar", dijo en un comunicado de prensa. "Más que ganar, absorber todo lo que ellos han aprendido, eso hice yo", añadió.

Asimismo, Yahaira Plasencia recordó la importancia de saber manejar el carácter en el set. "A mí me ha pasado, tengo un carácter súper fuerte y no lo he sabido manejar en su momento", señaló. Por ello, recomendó mantener la humildad, pero también los objetivos claros.

"Sé lo que es luchar por un sueño, sé lo que cuesta tratar de entrar a la TV, tratar de gustarle a la gente, de venderle un producto que no es nada fácil aquí en nuestro país... Es importante la humildad, pero aquí no hemos venido a hacer amigos de todo el mundo, no a todos les vas a caer bien", indicó.

"Yo creo que es importante tener valores y humildad, uno viene a esforzarse", concluyó Yahaira Plasencia.

