Gisela Valcárcel volvió a la TV con su programa de concurso "La gran estrella". | Fuente: Instagram / Gisela Valcárcel

La conductora Gisela Valcárcel volvió a la pantalla chica con un nuevo programa, "La gran estrella", que se propone buscar al mejor talento nacional en todas las regiones. Un show que ha convocado a que nuevos rostros aparezcan en la televisión nacional.

¿Por qué la presentadora apostó por un espacio en el que no participen personajes conocidos del rubro del entretenimiento? Sobre este tema, la popular 'Señito' manifestó que al principio algunas personas se mostraron en contra de que artistas no famosos ingresen al espectáculo sabatino.

"Me decían anda gana audiencia que la gente quiere ver a los cantantes conocidos", dijo en la última emisión de "La gran estrella". "Estoy siendo una persona muy bendecida, porque aunque muchas personas se oponían a que yo tuviera personas no conocidas, esto seguramente hace ocho años no lo iba hacer, pero ahora sí", acotó.

Gisela Valcárcel añadió que pese a todas estas detracciones, ella tomó una postura: darle su oportunidad a quienes todavía no acceden a la marquesina comercial. "Quiero ver a los que no tienen nombre, porque son nuestros", indicó en esa línea.

Participantes de 'La gran estrella'

El nuevo programa de Gisela Valcárcel cuenta con 12 participantes que competirán con el objetivo de llegar a la gran final. Durante la competencia, cada uno de ellos tendrán como guía a destacados artistas.

Así, los concursantes son Masiel Málaga, una artista que viene de Ventanilla y trabaja como tatuadora; Karen del Águila, quien llegó de Ucayali para cumplir su sueño de ser cantante, aunque el jurado la llevó a sentencia en la primera emisión.

Otros participantes son el joven venezolano Manuel Aumaitre, la cantante Indira Orbegoso, Fabián Zambrano, Jadira Sosa, Karla Zapata, Julio César Norabuena, Nuria Mayor (quien llegó a Lima desde Tarapoto), Diego Cruz, Natalia Rodríguez y Nicolás Strauss (hijo del cantante nacional Jean Paul Strauss).

"La gran estrella": jurado, equipo de tutoras y más

El pasado 6 de agosto se estrenó "La gran estrella", el nuevo show de concurso que marca el retorno de Gisela Valcárcel a la pantalla chica. En su primera emisión, se presentó de manera oficial al jurado, conformado por la productora Michelle Alexander, el presentador Adolfo Aguilar, la coreógrafa Morella Petrozzi y el productor musical Sergio George.

"Feliz de estar acá... si me preguntabas hace un año atrás que iba a estar yo aquí contigo Gisela, viviendo en Perú, jamás... era imposible, pero Dios es grande y mira que aquí estamos", dijo el productor de Yahaira Plasencia luego de ser presentado como cabeza del jurado.

Tras conocer a los integrantes del jurado, Gisela Valcárcel presentó a las tutoras de 'La gran estrella'. La primera en aparecer fue Ruby Palomino, una de las ganadoras de 'El Gran Show'. Luego fue el turno de Michelle Soifer, seguida de la salsera Yahaira Plasencia, quien horas antes había sido confirmada, y Susan Ochoa.

