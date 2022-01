Ricardo Morán ya hizo oficial la demanda contra RENIEC para inscribir a sus hijos. | Fuente: Facebook | Ricardo Morán

Luego de anunciar acciones legales contra RENIEC, por no dejar inscribir a sus mellizos como ciudadanos peruanos, Ricardo Morán habló sobre el vacío legal que existe en el país para que los padres solteros o parejas homosexuales, puedan hacer valer los derechos de sus hijos.

En una entrevista concedida al programa 'Los Chistosos' de RPP Noticias, el productor y conductor de televisión, explicó que el nacimiento de sus primogénitos se realizó a través de la gestación subrogada, una técnica de reproducción asistida por la que una mujer accede a gestar el hijo de otra persona o pareja.

"Eso logra que nazcan en el vientre de una mujer que no es su madre, que es una gestante subrogada. Sin embargo, en el Perú la ley no se ha actualizado y no permiten que se inscriban a niños, cuya madre, no sea la que los alumbró", manifestó.

Congresistas conservadores

En ese sentido, Moran ve lejana la posibilidad de que las leyes peruanas puedan a cambiar a corto plazo y le otorguen la posibilidad de inscribir a sus hijos. El problema de este entrampamiento, según dio a entender, tiene que ver con la actitud de los congresistas que se oponen a reformas o cambios radicales en la sociedad.

"Como la ley no va a cambiar, porque sabemos que la mayoría de los congresistas son conservadores, y además sabemos a lo que se han dedicado los últimos seis meses, desde que fueron escogidos, nos ha resultado para mí y mi abogado que el camino más sencillo, paradójicamente, es hacer un juicio", acotó.

Vuelve a la televisión

"Perú tiene talento", el programa de formato internacional que ha consagrado a artistas en nuestro país, vuelve con una nueva edición el próximo 29 de enero y tendrá a Ricardo Morán en su mesa de jurado junto a reconocidas figuras del entretenimiento local, como Gianella Neyra, Mimy Succar y Renzo Schuller.

En esta nueva temporada de "Perú tiene talento", la conducción recae sobre Mathías Brivio, quien después de pasar por el programa de entrevistas "Más vale tarde", regresa como presentador a este espacio televisivo que será emitido por la señal de Latina.



