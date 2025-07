"La paz es mi prioridad": Alexandra Colton renuncia a la corona de Miss Grand Perú-USA y a la carrera al Miss Grand Perú

La modelo peruana sorprendió al anunciar que no competirá por la corona de Miss Grand Perú. “La paz tiene que ser mi prioridad”, escribió en sus redes sociales.

Renunció a la corona. Alexandra Colton, Miss Grand Perú-USA 2025, sorprendió este sábado al anunciar en sus redes sociales que no desea competir en el próximo certamen que elegirá a la nueva Miss Grand Perú, título que actualmente ostenta Arlette Rujel.

"He estado pensando en una decisión sobre Miss Grand Perú y, después de mucho reflexionar, he decidido no participar. Estoy sinceramente muy agradecida con todos los que creyeron en mí y me animaron; su apoyo es más importante de lo que creen", escribió en una historia de Instagram.

Luego agregó: “Si dijera que sí, no sería por mí. Sería para complacer a los demás, para demostrar algo o para buscar una validación que ya llevo dentro. Ahora mismo, estoy en un momento donde la paz tiene que ser mi prioridad. Elijo ser fiel a lo que siento en mi alma”.

Al día siguiente de su renuncia pública, Alexandra compartió una imagen trabajando en una sesión de fotos. Hasta el momento, la organización del Miss Perú USA, liderada por Paola Maraví, no se ha pronunciado al respecto.

Alexandra Colton fue coronada Miss Grand Perú-USA 2025 en abril.Fuente: Instagram: @missperuusaoficial

¿Quién es Alexandra Colton?

Alexandra Nicole Colton fue candidata por Washington D.C. y fue coronada Miss Grand Perú-USA 2025 el pasado 20 de abril en Miami. En ese mismo evento, Karla Gacigalupo, representante de la comunidad peruana en California, fue elegida Miss Perú USA y luego designada como Miss Universo Perú.

Desde los 16 años, Alexandra se ha desarrollado como modelo en Estados Unidos. Actualmente vive en Los Ángeles, donde también cultiva su pasión por el hip-hop y la danza contemporánea. En su tiempo libre, le gusta patinar y pintar.

Arlette Rujel, Miss Grand Perú 2024, se prepara para la elección de su sucesora.Fuente: Instagram: @missgrand.peruoficial

¿Cuándo será el Miss Grand International 2025?

La renuncia de Alexandra Colton se dio un día después del anuncio oficial del inicio de la temporada que definirá a la sucesora de Arlette Rujel, actual Miss Grand Perú y quinta finalista en el Miss Grand International 2024.

La próxima edición del Miss Grand International se llevará a cabo en Bangkok, Tailandia, el 18 de octubre de 2025. Christine Opiaza —quien reemplazó a Rachel Gupta tras ser despojada del título— entregará la corona. Hasta ahora, Perú ha tenido dos ganadoras en el certamen: María José Lora en 2017 y Luciana Fuster en 2023.

