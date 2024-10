Miss Grand International 2024: la peruana Arlette Rujel y su brillante paso por el certamen de belleza

Con su belleza, inteligencia y carisma, la peruana ha conquistado tanto al público como a los jueces en cada etapa del certamen. Arlette ha sobresalido en las competencias de traje de baño, traje nacional y en las pruebas preliminares.

Tras un mes de intensa preparación, Arlette Rujel partió rumbo a Tailandia para representar a Perú en el Miss Grand International 2024. Con 25 años, la modelo busca lograr el anhelado back to back para el país, siguiendo los pasos de Luciana Fuster, quien ganó la corona en 2023. Hasta ahora, Arlette no ha defraudado, dejando una gran impresión en las competencias preliminares.

En esta edición del certamen participan 69 candidatas de todo el mundo y Arlette ha destacado con su radiante sonrisa y gran personalidad. En cada aparición, ha captado la atención tanto de los jueces como del público, quienes siguen de cerca cada detalle del concurso, generando una ola de comentarios positivos a su favor.

Arlette Rujel viajó a Tailandia para representar a Perú en el Miss Grand International 2024, buscando el back to back tras la victoria de Luciana Fuster en 2023.Fuente: Instagram: Miss Grand Perú

¿Cómo ha sido el paso de Arlette Rujel en el Miss Grand International 2024?

Durante la conferencia de prensa del 10 de octubre, Arlette lució un imponente vestido azul con pedrería plateada y lentejuelas, de corte sirena y una abertura que resaltaba sus piernas, mientras que la espalda lucía transparencias. Complementó su look con aretes de piedras azules, diseñados por Alejandro Arraiz, y sandalias de plataforma de Raúl Ponte, mostrando un estilo impecable.

En la entrevista a puerta cerrada, comentó: "Me considero una mujer trabajadora. Este es mi sueño". A pesar de la presión de mantener la corona en Perú, afirmó: "Esto no me derriba, me motiva a ser mejor y a darlo todo". También expresó su admiración por la candidata francesa, Safiétou Kabengele, a quien describió como "imponente, entretenida y con una gran personalidad".

El 13 de octubre, Arlette dio su primer paso en la competencia de traje de baño, luciendo un atractivo conjunto de dos piezas en color borgoña. Su cabello, en un frondoso afro decorado con una flor amarilla, complementó su look. Acentuó su estilo con aretes de aros grandes, pulseras doradas y tacones, lo que la llevó a posicionarse entre las 20 mejores por los votos del público.

El último domingo, posó con el traje nacional en una presentación que fue un verdadero espectáculo. Su impresionante vestuario, inspirado en la diosa del arroz y diseñado por Beto Pinedo, capturó la atención de todos. El traje contaba con un corpiño dorado lleno de pedrería y lentejuelas y un escote en forma de diamante. Su actuación la colocó nuevamente entre las 20 mejores.

En la ronda preliminar del martes, Arlette deslumbró con un vibrante grito de "¡Miss Grand Perú!" mientras desfilaba por la pasarela. Su traje de baño dorado y su exuberante cabello afro la hicieron brillar aún más. Posteriormente, impactó con un elegante vestido de pedrería verde, diseñado por José Zafra, que realzaba su figura con detalles plateados y aberturas que acentuaban sus curvas.

Finalmente, el jueves sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un video en el que respondía a la pregunta: "Si tuvieras que describir el Miss Grand a través de una canción, ¿cuál sería y por qué?" Con una sonrisa, Arlette dijo: "Me considero una creyente, una soñadora. Por eso, la canción que describe el concurso para mí es A Million Dreams, de una de mis películas favoritas [The Greatest Showman], porque Miss Grand International es el show más grande y Mr. Nawat es el showman más grande que puede convertir los sueños en realidad".

Además, en la categoría Grand Voice Award, Arlette logró posicionarse en el Top 30, mientras que en Country Power of the Year alcanzó el Top 4, compartiendo este espacio con la candidata de Myanmar, Thae Su Nyein.

Durante las competencias preliminares, Arlette destacó por su carisma y elegancia, ganándose el apoyo del público y el reconocimiento de los jueces.Fuente: Instagram: Miss Grand Perú

¿Cuándo y dónde será el Miss Grand International 2024?

La gran final del Miss Grand International 2024 se celebrará el 25 de octubre en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia. Las 69 candidatas competirán en una noche llena de glamour, donde solo una podrá alzarse con el título más esperado. La modelo Arlette Rujel, de 25 años, buscará el back to back para Perú tras el triunfo de Luciano Fuster el año pasado.

En las categorías especiales, alcanzó el Top 30 en el Grand Voice Award y el Top 4 en Country Power of the Year, junto a la representante de Myanmar.Fuente: Instagram: Miss Grand Perú

¿Dónde ver el Miss Grand International 2024 en vivo por TV y streaming?

La transmisión del evento estará disponible a través de las plataformas digitales oficiales del Miss Gran International. Podrás seguir cada momento en el canal de YouTube Grand TV y en su página oficial de Facebook. En Perú, no habrá transmisión por señal abierta, por lo que aquellos interesados en ver la competencia en tiempo real deberán hacerlo mediante las plataformas en línea.

Su presentación en la competencia de traje de baño, con un look afro y un traje borgoña, la colocó en el Top 20 por votos del público.Fuente: Instagram: Miss Grand Perú

¿Quién es Arlette Rujel, representante de Perú en el Miss Grand International 2024?

Arlette Rujel, coronada como Miss Grand Perú 2024, se ha destacado como una figura reconocida en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. Nacida el 1 de septiembre de 1999 en el Callao, ha construido una carrera exitosa como modelo profesional y presentadora de eventos, además de ser instructora en su propia academia de modelaje.

En 2016, Arlette se convirtió en primera finalista en la primera edición del Miss Teen Model Internacional. Cuatro años después, compartió la corona del Miss Callao y también compitió en el Miss Perú de ese año. En mayo de 2022 se coronó Reina Hispanoamericana Perú, logrando el primer título internacional para una peruana en la historia del concurso al año siguiente.

