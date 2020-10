Tras superar la COVID-19, la Tigresa del Oriente se encuentra sin trabajo a causa de la pandemia. | Fuente: Captura de pantalla

La Tigresa del Oriente superó la COVID-19, pero atraviesa una situación difícil en estos momentos. La intérprete de “Nuevo amanecer” reveló encontrarse sin trabajo debido a la pandemia y pidió la ayuda del gobierno para los artistas que actualmente se ven impedidos de continuar laborando.

Hace unas semanas, Judith Bustos, su nombre real, anunció haberse recuperado del nuevo coronavirus. Sin embargo, los problemas económicos están siendo cada vez más complicados al no contar con la posibilidad de ofrecer shows presenciales, los cuales significaban su sustento antes de la crisis de salud.

“Estoy viviendo una situación muy difícil porque no tengo trabajo, no hay shows, no funcionan las discotecas, ya no sé de qué voy a vivir. El gobierno nos ha abandonado, los artistas estamos abandonados... Somos gente humilde, yo vivía de día a día, de mis pocos shows. Ahora ya estoy debiendo el agua, la luz, y todo eso me deprime. Pude superar el coronavirus, pero siento que esto es peor”, dijo a Trome.

En plena pandemia, la Tigresa del Oriente tuvo su gran regreso a la música, el pasado 25 de septiembre, con su canción “La gente critica”, cuyo videoclip oficial fue lanzado en YouTube. En un panorama muy difícil para su vida artística, espera poder empezar a generar ingresos pese a las deudas que han llegado de forma inesperada.

“Ese video lo grabé antes de la pandemia y recién lo he podido lanzar en mis redes sociales. Mucha gente se ha aprovechado de mí, y espero poder tener algunos ingresos que me ayuden”, añadió.

SUPERÓ LA COVID-19

Hace poco más de un mes, la artista Judith Bustos reveló que se había contagiado del nuevo coronavirus y se encontraba delicada de salud. Tras recuperarse de la enfermedad, agradece a quienes estuvieron a su lado en momentos difíciles.

“Todavía me canso al caminar, me falta el aire cuando hablo mucho. El médico me dice que poco a poco me recuperaré por completo”, expresó la Tigresa del Oriente. “Sí, hay Tigresa para rato. Soy una guerrera, una mujer fuerte”, fue su mensaje para dejar claro que superó la COVID-19.