"La Voz Senior" entró a la etapa de eliminaciones y en la última gala, cada uno de los entrenadores tuvo que eliminar a un integrante de su equipo. Durante la emisión del reality musical, se pudo ver a los coaches entre la espada y la pared, pero finalmente tomaron sus decisiones antes de pasar a la fase de conciertos.

El primero en ser eliminado fue Denys Torres del equipo de Daniela Darcourt. La salsera se vio muy contrariada por la decisión que tuvo que tomar y sin duda, fue una eliminación muy difícil durante la última gala de "La Voz Senior".

El segundo en abandonar la competencia fue Jorge Bendezú del equipo Pimpinela. Precisamente, antes de tomar esta decisión, Joaquín Galán criticó la performance del competidor, a quien le recordó la importancia de saber elegir correctamente la canción para su presentación, y más aún en una competencia.

“Nosotros estamos desde hace un año, solamente concentrados en nuestro repertorio (gira por su 40 aniversario), ¿te das cuenta lo importante que es el repertorio?, uno no se puede equivocar, tu has hecho una performance maravillosa en todos estos programas, pero esta no era la canción para este momento”, lamentó el cantante argentino.

“Esta es la enseñanza que tienes que tener como artista para seguir adelante porque tienes una carrera deslumbrante”, recomendó el artista del Dúo Pimpinela antes de comunicarle al participante que quedaba eliminado.

ENTRENADORES CONMOVIDOS POR SORPRESA QUE RECIBIÓ PARTICIPANTE

El participante Lalo Alcázar fue sorprendido por su hija que hizo una videollamada desde Nueva York, Estados Unidos. Esta situación hizo emocionar a más de uno y sobre todo a los entrenadores del programa.

Durante la comunicación, la joven recordó a su hermano fallecido y esto hizo que los coaches se conmuevan por la dura situación que ha vivido la familia de Lalo Alcázar. En medio de este momento, Cristian Rivero intervino y dio unas palabras de ánimo.

“La vida nos depara situaciones muy difíciles, partidas de seres queridos, pero creo que el ejemplo de Lalo, que tú estás siguiendo muy bien, es sobreponerse, tener el mejor recuerdo y saber que la energía de los seres queridos siempre nos va a acompañar”, dijo.



