Laura Spoya sobre Miss Perú 2023: “Me encantó que cambiaran las reglas del concurso"

Farándula Laura Spoya sobre la final del Miss Perú Universo 2023

La exreina de belleza se mostró a favor de que mujeres que son mamás participen en el Miss Perú 2023. | Fuente: Instagram (lauraspoya y missperuofficial)

La gran final del Miss Perú 2023 para elegir a la próxima reina de belleza se llevará a cabo este jueves 18 de mayo desde las 7 p. m. Al respecto, Laura Spoya contó que conoce a algunas de las candidatas y que a otras "ya las vio por tercera vez en el concurso" que elegirá a la sucesora de Alessia Rovegno.

Asimismo, resaltó el cambio de reglas del certamen de belleza que permite este año la participación de mujeres que son madres.

“Hay una de ellas que es mamá, que es Suheyn Cipriani, que me encanta. Me encantó que, desde que cambiaron las reglas del concurso, ya ahora hasta mujeres casadas pueden participar en el Miss Perú. Si tienes que hijos también puedes participar y eso está bien”, expresó la exMiss Perú durante una entrevista en el programa Así Somos de RPP.



El certamen de belleza elegirá a la reemplazante de Alessia Rovegno, quien quedó en el Top 16 del Miss Universo 2022. | Fuente: Instagram (missperuofficial)

En otro momento, Laura Spoya resaltó el crecimiento y las exigencias en los concursos de belleza. No obstante, señaló que todavía hay personas que todavía juzgan a las participantes de dicho certamen.

“Hay personas que todavía piensan que las reinas de belleza no pueden opinar, que la reina no es inteligente, que no tiene estudios, que se dedica a ser bonita y ya, pero nada que ver”, señaló Spoya, quien regresó al Perú luego de un años.

“Ahora el Miss Universo se ha convertido en una vitrina para todo tipo de sector, todo tipo de grupos. Los cambios vienen bien, pero son diferentes”, añadió.