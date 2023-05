Miss Perú 2023: la representante del Callao se retira de la competencia por problemas de salud

A un día de celebrarse el Miss Perú 2023, las candidatas se pasearon por diferentes medios para darse más a conocer y acercarse a su público. Sin embargo, una de ellas decidió dar un paso al costado por salud.

La representante del Callao, Stephannie Carhuas, reveló que no formará parte del certamen de belleza debido a que está en tratamiento por una enfermedad y necesita guardar reposo:

"El sábado y domingo me he encontrado mal de salud, realmente muy mal. Todos en casa hemos estado muy asustados, yo también estuve muy asustada. He estado en emergencia y observación (...) Tengo muchos chequeos que hacer y sé que por la gracia de Dios todo saldrá muy bien", dijo con la voz entrecortada.

Sus compañeras del Miss Perú 2023 le brindaron su apoyo y esperan que pronto pueda recuperarse. Por su parte, Stephannie Carhuas aseguró que seguirá preparándose para otro certamen porque quiere volver con fuerza ya que “este es mi gran sueño”.

La corona que llevará la ganadora del Miss Perú 2023

El 18 de mayo se llevará a cabo el Miss Perú 2023 y se conocerá quién será la sucesora de Alessia Rovegno. Para este evento especial, la ganadora lucirá una corona muy especial que está inspirada en la fauna de nuestra cultura.

En esta oportunidad, la joya fue diseñada por el artista orfebre Alejandro Arraiz y explicó qué flor fue su musa para crearlo.

“Esta joya fue inspirada en la flor sagrada y ancestral Cantuta de los incas símbolo de triunfo y grandeza, de igual forma se plasmó en esta corona delicados movimientos artístico como romanticismo, originario del siglo XIX, caracterizándose por lo fantástico y sobrenatural”, explicó el venezolano en sus redes sociales.

La corona que llevará la ganadora del Miss Perú 2023 contará con cuatro circones “que proyectan un brillo diamantico y lujoso”. Además, se destacan más de un centenar de cristales de plata preciosa que hacen deslumbrar esta pieza.