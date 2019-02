Tras conocer el hecho, la artista Daniela Darcourt, con quien colaboró en el tema "Cheveraneando", dedicó unas palabras al colombiano. | Fuente: Instagram

El cantante Legarda murió luego de recibir una bala perdida en un intento de robo en Medellín. Tras conocer el hecho, la artista Daniela Darcourt, con quien colaboró en el tema "Cheveraneando", dedicó unas palabras al colombiano.

"Dicen que los ángeles que Dios deja en la tierra están disfrazados de las más bellas y hermosas personas... Y es que si, después de haberte conocido, no me queda la menor duda de que eso sea posible. Amigo mío, hoy más que nunca, me dueles, te pienso, te siento y te lloro... Gracias por todos los momentos e instantes maravillosos que me haz regalado, te llevaré por siempre y para siempre en mi corazón, te prometo que la próxima, la charla será allá donde estás tú", escribió junto a una fotografía.

Además, Darcourt usó sus InstaStories para dedicarle un emotivo mensaje junto a varias lágrimas. "Bueno, creo que no queda nada más que decir que: 'hasta la próxima amigo'. Nos vemos pronto, un beso y un abrazo allá dónde tú estás", comentó.

Además. decidió dedicar un mensaje a sus seguidores: "Aprovechen su tiempo, vivan, denle un beso a su mamá, a sus hijos. Aprovechen que están vivos. Y como hubiésemos dicho Lega y yo: 'Pásenla recontra chévere'. Amigo, pásala chévere", finalizó.

