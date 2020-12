A la ganadora del Premio Heat le gustaría colaborar con la salsera Daniela Darcourt. | Fuente: Instagram

¿Leslie Shaw y Daniela Darcourt cantarán juntas? Aunque nada está confirmado, la cantante peruana que brilla en el extranjero ha hecho saber su deseo de colaborar con otros artistas peruanos de la talla de una de las exponentes nacionales de la salsa más reconocidas en nuestro país.

El pasado 17 de diciembre, Shaw recibió el premio a la Mejor artista sur en los Premios Heat 2020, luego de su gran desempeño con hits en español como “Faldita” y “Estoy soltera” en los últimos dos años. Con dicho galardón, se posicionó por encima de Mon Laferte, Paulo Londra, Tini y muchos más.

Frente a la gran exposición que recibe fuera de nuestras fronteras y con colaboración con grandes nombres como Thalía o Mau y Ricky, la artista urbana Leslie Shaw expresó sus deseos de compartir un dueto con algún compatriota. Así es como confesó que le gustaría cantar con Los Hermanos Yaipén o Daniela Darcourt, quien recientemente debutó en el rock con Zen.

“Hay muchos artistas peruanos que me gustan, por ejemplo, me gusta mucho Daniela Darcourt. Me gusta Maluchi que es urbana también, y los Hermanos Yaipén, ellos me encantan”, reveló la intérprete peruana a Correo luego de su exitoso paso por la gala de los Premios Heat 2020.

YAHAIRA PLASENCIA NEGÓ ENEMISTAD

Yahaira Plasencia descartó alguna enemistad con Leslie Shaw, quien fue una de los ganadores en los pasados Premios Heat 2020. Entre las especulaciones sobre la relación entre ambas cantantes nacionales, la intérprete de “Y le dije no” dejó claro que se siente contenta por los éxitos de todos los peruanos en la música.

“A mí me ponen en el ring con todo el mundo. Primero una persona, otra persona, entonces como que trato de no hacer caso a lo que hablan y dicen. Estoy feliz de que los peruanos sigamos sonando en el mundo entero, de que nos vean crecer”, señaló Plasencia al programa América Espectáculos.

