Leslie Shaw gana el galardón a "Mejor artista sur" en los Premios Heat 2020. | Fuente: Captura de pantalla

¡Triunfo peruano! La cantante Leslie Shaw se llevó el galardón a “Mejor artista sur” en los Premios Heat 2020 que se están realizando en República Dominicana. La intérprete venció a los argentinos Cazzu, Tini y Paulo Londra, la brasilera Anitta y las chilenas Paloma Mami y Mon Laferte.

Antes de que su categoría sea nombrada, realizó su presentación en el escenario de la ceremonia y sorprendió a más de un asistente luego de interpretar el tema “Estoy soltera”, canción en la que colabora con Thalía y Farina.

Desde el Hard Rock Hotel & Casino de Cap Cana, la quinta edición de los Premios Heat 2020 reconoce a lo mejor de la música latina y esta vez destacaron el trabajo de la peruana.

"Hola, gracias la verdad es que me sorprendieron esta noche linda, gracias por invitarme a los Premios Heat, la he pasado increíble. He pasado unos días muy lindos. De verdad quiero agradecer a mis fans peruanos que me han apoyado desde que yo hacía rock y a mi equipo que está en Perú pendiente", dijo muy emocionada al recibir el reconomiento internacional.

YAHAIRA PLASENCIA ESPERA SER NOMINADA

Yahaira Plasencia anunció mediante sus redes sociales que será presentadora de los Premios Heat 2020 y se mostró bastante emocionada por pisar escenario internacional; sin embargo, reveló que aspira a una nominación de este gala en el 2021.

“Quizás el otro año pueda estar nominada o tal vez pueda cantar, pero es así”, comentó la salsera para el programa "En Boca de Todos". Además, se animó a contar cómo fue que le comunicaron que tendrá que viajar a República Dominicana para el evento.

“Me llamaron para presentar una categoría y yo feliz acepté. Como dice Sergio (George), hay que lucharla”, aseguró la intérprete de “ULaLa”.

