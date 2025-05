Leslie Shaw sobre conflicto entre viuda de Paul Flores y Armonía 10: "Es buena chica, pero está siendo mal asesorada"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de los conflictos legales entre Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, y Armonía 10; Leslie Shaw se pronunció sobre esta situación. De acuerdo con la cantante, Jaramillo estaría siendo mal asesorada por la controversia con la agrupación de cumbia.

Por otro lado, señaló que su amigo y colega no estaría contento ya que, como a todos los artistas, le gustaría que su música continúe sonando y que tenga homenajes.

"Me da mucha pena, es doloroso todo lo que viene pasando por temas de dinero. Eso no le hace bien a los deudos y familiares del ‘Russo’ ni a la orquesta. Ella (Carolina) es una buena chica, pero creo que está siendo mal asesorada", dijo Leslie Shaw en entrevista con el diario Expreso. "Tengo entendido que Armonía 10 es una familia y siempre han estado preocupados por ellos. Además, a todos nos gustaría que nuestra música perdure, que nos hagan homenajes y todo eso no creo que tenga contento al ‘Russo’", agregó.

Asimismo, recordó que hace unas semanas, compartió escenario con Armonía 10 en Europa y sintió la ausencia de Paul Flores: "Ha sido muy fuerte haber hecho esos shows en Europa sin Paul, él era quien más chacoteaba, le ponía la chispa. Todos aún seguimos tristes porque hemos perdido un hermano, no de sangre pero sí de la vida", sostuvo.

Armonía 10 depositó dinero al hijo de Paul Flores

La agrupación de cumbia decidió pronunciarse luego de conocerse el juicio iniciado por Carolina Jaramillo, viuda del fallecido cantante Paul Flores, en contra de Armonía 10 por supuesto incumplimiento de compromisos económicos y la falta de pago correspondientes a la familia del desaparecido integrante de la orquesta.

Por medio de un extenso comunicado, publicado en sus redes sociales, la orquesta optó por hablar “por última vez” sobre el “doloroso tema” señalando que tomaron conocimiento que el último martes 6 de mayo se procedió con el trámite de la sucesión intestada de Paul Flores por lo que ya fue inscrita en Registros Públicos.

En ese sentido, el grupo recalcó que empezaron con los pagos al “heredero legal” de Paul Flores, según lo establecido por ley. “Hemos procedido a depositar en el Banco de la Nación el dinero que corresponde al heredero legal, cumpliendo así con total responsabilidad nuestras obligaciones como empresa”, aclaró Armonía 10.

“Es importante señalar que el depósito y/o consignación judicial es un trámite que seguirá su curso legal regular, y serán las autoridades competentes las que notifiquen a las partes involucradas dentro de los plazos que establece la ley”, añadió.

¿Qué pasó con Paul Flores, cantante de Armonía 10?

El cantante de la orquesta de cumbia Armonía 10, Paul Flores, murió luego de que el bus en el que se encontraba junto con los otros miembros de la agrupación fuera atacado a balazos por desconocidos en el distrito de San Juan de Lurigancho, entre las avenidas Próceres de la Independencia y El Sol, cerca de la Estación San Carlos del Metro de Lima.

Según información a la que tuvo acceso RPP, la unidad, en la que viajaban alrededor de 30 personas, fue interceptada por desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, mientras se dirigía a Santa Clara, distrito de Ate, para una presentación en el local conocido como Casa Real.

Los delincuentes habrían exigido al conductor del bus a detenerse, pero ante su negativa, abrieron fuego contra el vehículo, hiriendo de gravedad a Flores García, de 39 años. Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital Hipólito Unánue, donde perdió la vida pese a los esfuerzos del personal médico.

