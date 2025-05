Armonía 10 tras juicio iniciado por viuda de Paul Flores: "Ya depositamos el dinero al heredero legal"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Armonía 10 decidió pronunciarse luego de conocerse el juicio iniciado por Carolina Jaramillo, viuda del fallecido cantante Paul Flores, en contra de la agrupación de cumbia por supuesto incumplimiento de compromisos económicos y la falta de pago correspondientes a la familia del desaparecido integrante de la orquesta.

Por medio de un extenso comunicado, publicado en sus redes sociales, Armonía 10 optó por hablar “por última vez” sobre el “doloroso tema” señalando que tomaron conocimiento que el último martes 6 de mayo se procedió con el trámite de la sucesión intestada de Paul Flores por lo que ya fue inscrita en Registros Públicos.

En ese sentido, el grupo recalcó que empezaron con los pagos al “heredero legal” de Paul Flores, según lo establecido por ley. “Hoy hemos procedido a depositar en el Banco de la Nación el dinero que corresponde al heredero legal, cumpliendo así con total responsabilidad nuestras obligaciones como empresa”, aclaró Armonía 10.

“Es importante señalar que el depósito y/o consignación judicial es un trámite que seguirá su curso legal regular, y serán las autoridades competentes las que notifiquen a las partes involucradas dentro de los plazos que establece la ley”, añadió.

Armonía 10 sobre muerte de Paul Flores: “No fue negligencia de nuestra parte”

Por otro lado, Armonía 10 enfatizó en que la causa de la muerte de Paul Flores no fue responsabilidad del grupo sino de la ola de delincuencia que viene azotando al país. El cantante de ‘Pendejerete’ pereció luego de recibir impactos de balas de parte de dos sujetos a bordo de una moto.

“Queremos dejar muy en claro que esta tragedia no fue consecuencia de negligencia o irresponsabilidad de nuestra parte, sino del grave problema de inseguridad ciudadana que afecta a nuestro país, y que día a día pone en riego la vida de miles de peruanos”, sostuvo.

De igual manera, Armonía 10 mencionó que la madrugada del domingo 16 de marzo “quedará marcada siempre en la historia” de la agrupación luego de que sus integrantes fueran testigos del asesinato de Paul Flores. Es así que el grupo remarcó que ya no volverán a pronunciarse sobre el tema.

“Por respeto a la memoria de Paul y al dolor que llevamos dentro, no volveremos a pronunciarnos públicamente sobre este tema. Creemos firmemente que no hay necesidad de sembrar dudas ni de generar enfrentamientos. Nuestra agrupación, que ha sido el sustento de muchas familias durante más de 53 años, merece también respeto”, se lee.

Viuda de Paul Flores inició juicio contra Armonía 10

El martes 6 de mayo, Carolina Jaramillo, viuda del cantante Paul Flores, compartió un comunicado denunciando que Armonía 10 "hasta la fecha, no han realizado ningún pago" y han cortado comunicación con ella.

“Armonía 10 no está asumiendo el pago del Seguro Vida Ley, ni ha expresado su voluntad de cumplir con los demás conceptos legales que corresponden a Valentino como heredero de su padre. Hasta la fecha, no ha realizado ningún pago y lamentablemente han dejado de comunicarse", se lee en el mensaje que también fue publicado por un estudio de abogados.

"Al no recibir ninguna propuesta por parte de Armonía 10, a pesar de haberse agotado plazos adicionales, hemos iniciado las acciones legales respectivas en instancia judicial", continuó.

Por medio del estudio legal, Jaramillo aseguró que el dinero que está pidiendo es para su hijo -que tiene 13 años- y no para ella, como se especuló.

Por otro lado, mencionó que en ningún momento prohibió el uso de la imagen de Paul Flores. "La señora no ha dado ningún tipo de instrucción en cuanto a no utilizar la imagen, voz y nombre de Paul Flores García, o de no realizarle algún homenaje, tampoco ha exigido el pago de una suma exorbitante", agrega el documento.

¿Quién fue Paul Flores?

Paul Flores García, conocido como el 'Ruso', nació el 21 de septiembre de 1984 en Piura. Desde joven mostró una profunda pasión por la música, iniciándose en la cumbia a los 17 años como parte de Armonía 10. Aunque en algún momento se alejó de los escenarios, su talento lo trajo de vuelta a los 21 años, consolidándose como una de las voces más queridas y emblemáticas del grupo.

A lo largo de su carrera, Flores recorrió todo el país, ganándose el cariño de miles de seguidores. A pesar de las dificultades, regresó con fuerza tras la pandemia, recibiendo un cálido recibimiento de su público. En su vida personal, estaba casado con Carolina Jaramillo, con quien tenía un hijo.

En cuanto a su carrera artística, 'Ruso' había lanzado recientemente Pendejerete, una colaboración con la cantante Leslie Shaw, que rápidamente se convirtió en uno de los éxitos más escuchados entre sus seguidores. A pesar de su naturaleza reservada, Flores siempre compartió con sus fans su amor por la música y su constante trabajo por ofrecer lo mejor en cada presentación.

