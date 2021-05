Leslie Shaw sobre su sorpresivo alejamiento de la música: “He aprendido a valorar mi carrera” | Fuente: Instagram - Leslie Shaw

Leslie Shaw decidió romper su silencio para contarle a sus seguidores la razón de su repentino alejamiento de la música tras el despegue musical que su carrera venía atravesando.

Por medio de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, la intérprete de “La faldita” confesó que el alejamiento de los reflectores se debió a que estos últimos meses ha tenido que enfrentarse a líos que involucran los derechos de autor.

“Han ocurrido muchas cosas en mi vida, en mi carrera que han hecho que no pueda sacar música pero las cosas pasan por algo”, comentó Leslie Shaw. “Me he informado muchísimo más de los derechos que tenemos como artistas y compositores, he registrado todas mis canciones y composiciones y me he instruido mucho más”.

Además, la cantante ganadora en la categoría "Mejor artista sur" de los premios Heat 2020, también contó que, a pesar de que no ha sido fácil vivir sola en el extranjero, ha aprendido a valorar más su carrera.

“(A veces) suceden cosas que dificultan (el camino) y uno como artista se frustra. Sin conciertos, estando en otro país, sola”, confesó Leslie Shaw. “No ha sido fácil pero ha sido un proceso que he tenido que pasar para aprender a valorar mi música, mi arte, mis composiciones. Hacerme respetar muchísimo más, a informarme antes de firmar contratos y a desconfiar más de las personas que te ofrecen muchísimas cosas”.

La cantante aprovechó la oportunidad para adelantar que el mes de mayo estará presentando nuevos temas y que está aprendiendo a lidiar con esta prueba en su carrera musical: “Estoy muy contenta, quería contarles que por fin este mes va a salir música. Siempre he estado tranquila porque sabía que iba a llegar el momento y he disfrutado el proceso porque ha sido una prueba para mí como artista”.

