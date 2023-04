Lucho Cáceres es un actor peruano. Obtuvo el premio al mejor actor del Festival de Cine de Lima en 2016. | Fuente: Instagram

'Al fondo hay sitio' sigue teniendo éxito la televisión nacional ya que, con tantas temporadas, se ha ganado el cariño del público. Si bien han ingresado nuevos personajes, hay un actor que no tiene pensado en formar parte de esta novela así lo convoquen.

Lucho Cáceres negó rotundamente sumarse al elenco porque ya ha estado en varias producciones con ese corte como 'Mil oficios', 'Así es la vida' y 'De vuelta al barrio'. A pesar de que negó tener algo en contra con estas historias, le gustaría que la trama sea más variada y no más de lo mismo.

“Cuando empecé actuando, existía las novelas de Lucho Llosa y Michelle Gómez, que eran diferentes, pero ahora solo nos hemos quedado con un tipo de historia, entonces, no es que no me gustaría que existan ese tipo de historias, sino también otras, eso es lo que extraño. Creo que la ficción en señal abierta está destinada a morir y para eso están las plataformas”, dijo para El Trome.

En ese sentido, Lucho Cáceres aseguró que no aceptaría la invitación si es que es convocado para estar en 'Al fondo hay sitio':

“Son los mismos guionistas, los mismos guiones y yo ya cumplí mi cuota. Les deseo lo mejor, pero ahí ya no. No es bueno decir nunca, pero creo que no estaría ahí. Ya he estado mucho tiempo en esas series y estar en un solo sitio para un actor... mata al artista, yo sobreviví”, finalizó.

Nataniel Sánchez descartó regresar a 'Al fondo hay sitio'

En una entrevista en 2022, la actriz Nataniel Sánchez dejó zanjada la posibilidad de regresar a 'Al fondo hay sitio', ficción en la que participó durante 10 años y que la llevó a la fama. En la temporada 9, que marcaba el regreso de los Gonzales y los Maldini, Sánchez dijo que “aunque me ofrezcan un millón, no me quedo”.



“Cuando acabó AFHS, ese año, 2016, yo ya estaba evaluando renunciar, ya estaba evaluando decir: ‘Hasta aquí llegó mi colaboración con el canal’. Gracias a Dios termina y no tengo que pasar por el proceso incómodo de me diga que me quede o renegocien el contrato, pues estamos hablando de un tema económico, una estadía económica”, dijo al programa digital La banca.

Sin embargo, Sánchez regresó de una manera poco convencional: a través de un mensaje de audio para darle un mensaje a Joel, personaje de Erick Elera. Su paso fue rápido.

En esa entrevista, la actriz contó que el previo al final de la octava temporada, que fue anunciada como la final de la serie, ella ya estaba lista para rechazar cualquier oferta monetaria para quedarse en su personaje. “No se trata de plata, sino de que no quiero seguir. Estaba preparada para eso, para que me digan: ‘¡Quédate! Te pagamos tanto’, porque éramos piezas importantes”, mencionó.

“Y yo pensaba que aunque me ofrezcan un millón, no me quedo porque tienes que prepararlo, porque somos humanos y a la hora de la hora por la plata baila el mono. Yo sabía que ya no quería porque quería hacer otras cosas y tenía otra necesidad”, agregó.

