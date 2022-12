Magaly Medina y Lucho Cáceres protagonizaron recientemente un enfrentamiento judicial. | Fuente: Composición (Instagram)

El último domingo, Magaly Medina perdió el juicio contra el actor Lucho Cáceres, quien le interpuso una demanda por difamación y calumnia. Frente a esta sentencia, la conductora de "Magaly TV: La Firme" salió al frente de su programa este lunes para responderle al intérprete, a quien no dejó de lanzar críticas y calificativos.

Al empezar su espacio televisivo, la popular 'Urraca' manifestó ser "una periodista que tiene irrestricta libertad de opinión". "En este país no estamos acostumbrados a la opinión discordante. Aprendamos a ser tolerantes con las opiniones diversas", afirmó. Y minutos después, continuó con sus críticas hacia quien le ganó el juicio.

"Lucho Cáceres siempre me insulta, me dice de todo en redes sociales", señaló Magaly Medina. Acto seguido, mostró una publicación escrita por el actor en Facebook, donde él la llama "exconvicta". "Ahí dice que yo no me he reeducado ni rehabilitado pese a haber estado en la cárcel".

Según la conductora de televisión, es por esa razón que ella decidió contestarle. "A ese ser humano yo no le tengo respeto, porque es un tipo violento, agresivo, insultante, patán, que siempre a lo largo de mis años de televisión se ha considerado intocable, y sobre todo se las ha agarrado con la gente más débil: mis reporteros, camarógrafos y fotógrafos", sostuvo.

Magaly Medina lanzó más críticas contra Lucho Cáceres

Por otro lado, Magaly Medina manifestó que Lucho Cáceres la "ha amenazado a través de mi productor". "Que si me encuentra en la calle, me iba a pegar. A ese punto. Eso me parece terrible, muy violento", indicó la presentadora de televisión. "Toda la vida tenía algo en contra de mi programa. Y así es: demasiado patán", añadió.

De acuerdo con la conductora, su opinión "está basada en hechos". Por eso, mostró en "Magaly TV: La Firme" algunos documentos de archivo en los que aparece el actor agrediendo a camarógrafos de su programa. "Dice que yo afecté su honor. ¿Cuál honor? (...) Varias veces tiró por el suelo a las camáras fotográficas de gente que trabajaba conmigo", afirmó.

"Es un patán. Esa es una patanería a la que nos tenía acostumbrados desde el año 2005 (...) No tengo la culpa de sus actitudes, de la manera en que actúa en su vida personal", añadió.

Como se recuerda, Magaly Medina fue sentenciada por la jueza María del Pilar Castillo, del Primer Juzgado Penal, quien le responsabilizó de ir en contra el “honor, injuria y difamación agravada” del demandante.

¿Por qué Lucho Cáceres decidió demandar a Magaly Medina?

En el 2020, durante su programa de espectáculos, Magaly Medina estalló contra el actor nacional luego de que él indicara que su estadía en la cárcel no le había servido para ser mejor persona, al contrario, fue peor y eso lo demuestra todas las noches en ‘Magaly TV: La Firme’.

Ante estas declaraciones, Medina no dudó en responderle. “A veces ando desterrando muertos como Lucho Cáceres, que está casi desaparecido y de pronto aparece y sin que le hayamos dicho algo me ataca. Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian”, comentó.

Asimismo, la conductora señaló que había recibido los consejos de una abogada, quien le aseguró que podía demandarlo por estas palabras. Pero ella prefirió no hacerlo, pues “yo no pierdo mi tiempo en escoria, yo no meto mi mano al desagüe, ahí nomás”.

Humberto Abanto, abogado del actor, aseguró que de ahora en adelante Magaly Medina tendrá que tener cuidado con los términos que usa en su programa, porque si otra persona la enjuicia por los mismos términos —así como llamó escoria y basura a Cáceres—, la sentencia se haría efectiva.

