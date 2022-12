En el 2020, durante su programa de espectáculos, Magaly Medina estalló contra Lucho Cáceres luego de que él indicara que su estadía en la cárcel no le había servido para ser mejor persona. | Fuente: Composición

El actor Lucho Cáceres interpuso una demanda a Magaly Medina por difamación y calumnia. Tras ello, se conoció que la conductora de televisión perdió el juicio por lo que fue sentenciada a dos años de pena privativa de la libertad suspendida y tendrá que pagar 70 mil soles al artista como reparación civil.

De acuerdo con la juez María del Pilar Castillo, del Primer Juzgado Penal, la popular ‘Urraca’ es responsable de ir en contra el “honor, injuria y difamación agravada” del demandante.

¿Por qué Lucho Cáceres decidió demandar a Magaly Medina?

En el 2020, durante su programa de espectáculos, Magaly Medina estalló contra el actor nacional luego de que él indicara que su estadía en la cárcel no le había servido para ser mejor persona, al contrario, fue peor y eso lo demuestra todas las noches en ‘Magaly Tv: la firme’.

“La resocialización del condenado es en muchos casos un fin utópico de alcanzar, en nuestro país este es uno de los casos más palpables. Principios como la reeducación, rehabilitación y reincorporación a la vida en sociedad no se evidencian, sino, por el contrario, son transgredidos diariamente sin pudor alguno”, fueron las palabras de Cáceres.

Ante estas declaraciones, Magaly Medina no dudó en responderle. “A veces ando desterrando muertos como Lucho Cáceres, que está casi desaparecido y de pronto aparece y sin que le hayamos dicho algo me ataca. Me pone como ejemplo que yo no me he reeducado, no me he rehabilitado y no me he reincorporado a la vida en sociedad y que los cambios no se evidencian”, comentó.

Asimismo, la conductora señaló que había recibido los consejos de una abogada, quien le aseguró que podía demandarlo por estas palabras. Pero ella prefirió no hacerlo, pues “yo no pierdo mi tiempo en escoria, yo no meto mi mano al desagüe, ahí nomás”.

“Discúlpame, pero a mí no me amenaces Lucho Cáceres... Pero dime tú, como esto lo has dicho públicamente, lo diré de manera pública. ¿Tú estás rehabilitado, ya? ... ¿Estás rehabilitado, tú eres ese mismo Lucho Cáceres de aquellos años? Así como tú me hablas de rehabilitación ante la ley, yo te hablo de rehabilitación ante la droga”, señaló enojada.

Humberto Abanto, abogado del actor, aseguró que de ahora en adelante Magaly Medina tendrá que tener cuidado con los términos que usa en su programa, porque si otra persona la enjuicia por los mismos términos -así como llamó escoria y basura a Cáceres-, la sentencia se haría efectiva.

La respuesta de Lucho Cáceres

Después de conocerse la sentencia contra Magaly Medina, Lucho Cáceres utilizó su cuenta de Facebook para emitir un mensaje donde resaltó la importancia del honor e invitó a que otras personas que se han visto afectadas por los comentarios de la ‘Urraca’, también denuncien.

“El honor es un bien jurídico fundamental amparado en la constitución. Nadie puede mancillarlo, menos en un medio de comunicación. La libertad de expresión no es irrestricta, tiene parámetros, y si estos no se respetan se incurre en delito contra el honor, injuria y difamación agravada como es el caso. Dos años de pena privativa de la libertad suspendida y 70,000 soles de reparación civil fue la condena esta vez, una de tantas que ya tiene anteriormente”, reza la primera parte de su mensaje.

“Dos años de pena privativa de la libertad suspendida y 70,000 soles de reparación civil, la pena podría variar a prisión efectiva si alguien más demandase por la misma materia. Dependerá de nosotros el ponerle coto. Así que a cumplir las normas de conducta señaladas por el poder judicial o a prisión nuevamente. La ley es dura, pero es la ley”, concluyó.

Él es el único quien se ha pronunciado sobre este hecho, hasta el momento, Magaly Medina no ha emitido ningún mensaje ni comunicado sobre la sentencia.





