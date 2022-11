En febrero de 2022, Magaly Medina anunció que su amistad con Jessica Newton había terminado: "Me advirtieron que no fuera su amiga". | Fuente: Instagram / Facebook

Se abrió un nuevo episodio sobre la enemistad entre Magaly Medina y Jessica Newton. La exreina de belleza respaldó a Deyvis Orosco luego de ser captado saliendo de un sauna en el que permaneció por casi 11 horas. Más allá de mostrarse desconfiada con el cantante, la madre de Cassandra Sánchez De Lamadrid recurrió a sus redes sociales para responder a la conductora de espectáculos tras el informe emitido en su programa.

"Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo", expresó en Instagram la directora de la organización Miss Perú. Más tarde amplió su respuesta en el programa Amor y Fuego: "Se divertirían más si siguen a Alfredo Zambrano", dijo con una sonrisa refiriéndose a la pareja de la periodista.

Magaly responde a Jessica

Medina no dejó pasar por alto las declaraciones de Newton y este miércoles tomó unos minutos de su programa para contradecir sus expresiones.

"Parece que Jessica Newton, mi examiga, piensa que la mejor defensa es el ataque. Sin duda alguna ella no va a mostrar ante el público que está incómoda con las 11 horas que pasó su yerno adorado en un sauna", indicó la conductora.

"Primero ella es siempre 'hagan lo que hagan, no me interesa', pero después 'más se divertirían siguiendo a Alfredo'. ¡Ay Jessica! Lo mejor que podrías hacer es ponerle un detective privado a tu yerno, porque nosotros no vamos a ser sus policías ni estar cuidando lo que hace. A nosotros nos llaman y nos dicen 'acá hay un caserito del sauna y acaba de llegar, así que vengan'", acotó.

Más allá de expresar respaldo por Deyvis Orosco, la periodista cree que Jessica Newton no pasa por un buen momento. "Esto no fue un buen trago para ella que, de hecho, le ha disgustado hasta el interior de toda su familia. El yernito dorado se pasó 11 horas en un sauna donde hay 'final feliz'".

Finalmente, Medina añadió que Alfredo Zambrano está muy bien vigilado, tanto por sus seguidores como por sus enemigos, y no necesita un detective que siga sus pasos. Además, aclaró que, si el notario es ampayado con otra mujer, ella lo tratará con la misma dureza que trata a todos los infieles.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez se lucen juntos tras 'ampay' de Magaly Medina

Después de que Magaly Medina difundiera imágenes de Deyvis Orosco saliendo de un sauna en horas de la madrugada, la prometida del cantante de cumbia hizo caso omiso a lo registrado por las cámaras de la ‘Urraca’ y se lució junto al padre de su hijo.

Compartiendo un video donde salen juntos y riéndose, Cassandra Sánchez escribió lo siguiente: “Nunca olviden que uno cosecha lo que siembra. Sigan siendo luz, pero sobre todo felices. Feliz martes”.

Por otro lado, Deyvis Orosco no se ha pronunciado sobre el ‘ampay’ de Magaly Medina y solo atinó a compartir sus videos musicales e imágenes de su primer hijo.

En noviembre de 2021, el cantante de cumbia se convirtió en padre de Milan, como fruto de su relación con la hija de la directora del Miss Perú, Cassandra Sánchez. El 14 de febrero de este año, en medio de un concierto que ofreció por San Valentín, volvió a pedirle la mano a su pareja.

