Macarena Gastaldo en 'El valor de la verdad': también hablará de Neymar, Christian Cueva y una pelea con Shirley Arica

Este domingo, la modelo argentina se sentará en el sillón rojo de Beto Ortiz para responder preguntas sobre su vida amorosa, peleas mediáticas y más.

Este domingo, Macarena Gastaldo se sentará en el temido sillón rojo de El valor de la verdad (EVDLV). La modelo argentina responderá a las preguntas más comprometedoras de Beto Ortiz sobre su vida amorosa y las peleas mediáticas que la llevaron a ocupar titulares desde su llegada al Perú. “Prefiero ser de la farándula, que ser una cornuda”, aseguró.

En el primer avance del programa, publicado el miércoles, se escucha a Beto preguntarle: "¿Te besó Gianluca Lapadula?" y "¿Te fuiste a vivir a España con Luis Advíncula?". También se le oye a Macarena lanzar una advertencia: “Todos deberían estar en casa y rogando que no los mencione”. En otro momento, habla de un hombre que le gustaba “muchísimo”, aunque no revela su nombre.

Horas después, el segundo adelanto trajo revelaciones aún más impactantes. Macarena afirma: “Me hablaba con Neymar”. Además, responde a preguntas como: “¿Se metió Flavia Laos en tu relación con Austin Palao?”, “¿Le diste una cachetada a Shirley Arica?” y “¿Parchaste a Christian Cueva?”. Sobre esto último, comenta: “Éramos buenos amigos, con beneficios”.

¿Quién es Macarena Gastaldo?

Modelo e influencer, Macarena Gastaldo (32) llegó al Perú en 2014 como parte de las Chicas Doradas de Mauricio Diez Canseco, y luego integró el grupo Chicas Bikini Hot junto a Alexandra Méndez y Julieta Rodríguez.

En 2016 dio el salto a la televisión al ingresar a la décima temporada del reality Combate, donde compartió pantalla con figuras como Fabio Agostini, Israel Dreyfus y Said Palao. Un año después tuvo un breve paso por Esto es guerra.

En 2017 fue acusada de racismo luego de que circulara un audio con presuntos insultos hacia los peruanos. “Quiero desmentir la existencia de audios míos insultando a los peruanos. Que existan audios en los que insulto a una persona no es un delito. Lo hice en una conversación privada con un amigo, y por eso no me pueden juzgar", escribió entonces en su cuenta de X (antes Twitter).

En agosto de 2024 volvió al centro de la polémica cuando Pamela López, aún esposa de Christian Cueva, denunció al futbolista por violencia física y psicológica. Al hacerse pública una supuesta lista de infidelidades, el nombre de Macarena apareció, lo que generó una ola de especulaciones. Ella negó cualquier relación con Cueva mediante un comunicado en sus redes sociales.

