¿Macarena Gastaldo y Gianluca Lapadula se besaron? Esto respondió la modelo en 'El valor de la verdad'

La modelo argentina se sentó en el temido sillón rojo y respondió la esperada pregunta sobre su vínculo con el futbolista ítalo-peruano.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lo contó todo... o casi todo. La modelo argentina Macarena Gastaldo volvió a acaparar titulares tras su participación en El valor de la verdad (EVDLV), donde respondió preguntas sobre antiguos romances, enfrentamientos mediáticos y vínculos con figuras del fútbol. Pero lo que muchos esperaban era la pregunta que anunciaba el primer avance del programa: “¿Te besó Gianluca Lapadula?”.

A lo largo de su participación, Macarena habló sobre sus romances con Nicola Porcella, Benjamín Lukovski y Luis Advíncula, además de soltar algunos comentarios sobre Christian Cueva, Jefferson Farfán y Nicolás Otamendi. Todas esas respuestas la llevaron hasta la pregunta número 21, la última del programa y la que definía si se llevaba o no los 50 mil soles en juego.

¿Qué dijo Macarena sobre Gianluca Lapadula?

Durante la ronda de preguntas, el conductor Beto Ortiz fue directo: "Me dijiste que eras amiga de Cueva por un novio que era futbolista, y es obviamente Advíncula. ¿Con qué otros futbolistas te has relacionado?". "Si mis amigos no me dejan mentir, con nadie más", respondió Macarena. Pero Beto insistió: "Te estás olvidando de Lapadula. ¿Lo conoces?".

Con el rostro sorprendido, Gastaldo dudó antes de responder: "Puede que sí, pero no era mi...". Sin dejarla terminar, Beto fue al grano: "¿Sí o no?". Entonces, la modelo reconoció que sí conocía al delantero de la selección peruana y hasta reveló que en una ocasión bailaron reguetón juntos.

"Yo no sabía quién era. Creo que era nuevo en ese momento, pero fue en una reunión por la Copa América en Argentina, la última que ganamos en 2021. Yo estaba en toda, con la camiseta de Argentina, estaba feliz. Había tomado un poquito. Estaba feliz", contó entre risas.

La modelo argentina Macarena Gastaldo habló de sus romances con Nicola Porcella. Benjamín Lukovski y Luis Advíncula, entre otras confesiones.Fuente: Instagram: @elvalordelaverdadoficial

¿Te besó Gianluca Lapadula?

Finalmente llegó la pregunta más esperada de la noche: “¿Te besó Gianluca Lapadula?”. Pero antes de que pudiera responder, las acompañantes de Macarena presionaron el botón rojo, impidiendo que continuara. Beto Ortiz, sorprendido, no se quedó callado: "No había necesidad, si ya lo contaste... ya has dicho que has bailado perreo. Ya qué más, es casi sexo seco", ironizó.

Y agregó: "Era mejor que me contaras que le habías dado un beso, pero ya es demasiado tarde". Como pregunta de reposición, Beto lanzó otra bomba: "¿Golpeaste a tu expareja?", sin especificar a quién se refería.

Macarena respondió que sí y el polígrafo confirmó que decía la verdad. Con esto, se convirtió en la segunda participante de esta temporada, después de Bruno Agostini, en llevarse los 50 mil soles.

Mira el programa completo de Macarena Gastaldo en El valor de la verdad a continuación...

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis