Magaly Medina critica a Deyvis Orosco por pedirle la mano a Cassandra en concierto por San Valentín | Fuente: Instagram

La nueva pedida de mano de Deyvis Orosco a Casandra Sánchez De Lamadrid, no agradó en absoluto a Magaly Medina, quien tomó unos minutos de su programa para criticar el romántico gesto que el cantante de cumbia tuvo con la hija de Jessica Newton durante un concierto por San Valentín.

La periodista de espectáculos cuestionó al artista por entregarle un anillo a su pareja por segunda vez, pese a que ya se habían comprometido en octubre de 2020, en una ceremonia familiar. Fiel a su estilo, la presentadora dio a entender que la pareja ya tenía todo planeado.

"¿Cómo haces para que en un concierto, arrodillarte, hacer un show, montar el circo, y decir: quieres casarte conmigo? ¿Él fue y le dijo: 'Casandra dame el anillo que lo voy a poner otra vez en la cajita y te lo voy a sacar delante del público en medio del concierto'?", agregó.

¿PURO MARKETING?

Medina también cree que este este acto obedece a una estrategia de marketing por parte de Orosco, a fin de promocionar sus próximas presentaciones. La presentadora de televisión no se guardó las críticas, pese a ser amiga de Jessica Newton.

"A mí me parece esto puro show. Y más de Deyvis Orosco que siempre anda diciéndole a todo el mundo que a él no le gusta el show, que él prefiere mantener su vida privada alejada de las cámaras. Yo creo que hay más bien una necesidad de promocionarse a través de su vida personal", manifestó.

LA RESPUESTA DE JESSICA NEWTON

Tras la crítica de Medina, Jessica Newton no se quedó tranquila y usó su cuenta de Instragram para respaldar a la pareja. "El silencio muchas veces es la mejor respuesta", dijo la exreina de belleza en la publicación donde etiquetó a su hija y a su futuro yerno.

El post también motivó la reacción de su hija Tamara, quien recordó haber recibido ese consejo de pequeña "Como tú siempre me enseñaste de chiquita: el silencio es una virtud". A lo que Jessica respondió: "Todos deberíamos pensar siempre antes de hablar. Las palabras son peligrosas", agregó.



