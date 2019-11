Magaly sobre Mirella Paz: "Tanto se quejó del bullying que no se le ocurre mejor defensa que llamarme vieja" | Fuente: Composición

Un enfrentamiento televisivo se vivió esta semana: por un lado, Magaly Medina criticó la salida de Mirella Paz del programa "Mujeres al mando" después de un paso fugaz por la conducción; por otro, la excandidata del Miss Perú decidió responderle y decirle "vieja payasa y ridícula" en redes sociales.

"Tanto se quejó del bullying y que fue discriminada por su sobrepeso, que ahora no se le ocurre mejor defensa que llamarme vieja, cuando a mi edad me veo mil veces mejor que ella. Se le fue el glamour", comentó Magaly en entrevista con diario Trome.

"Cuando una persona no tiene nada de formación, intenta disimular. Ya lo intentó hacer en su participación en Miss Perú, lo intentó durante sus entrevistas, lo intentó cuando lo pusieron para que llene un espacio en ese programa de Latina. Ella no dio fuego, no respondió. Entonces, cuando alguien la critica y le dice que para televisión no sirve, ella saca su verdadera personalidad", dijo hace unos días en su programa de TV.

POLÉMICA SALIDA DE "MUJERES AL MANDO"

Hace unos días, Mirella Paz anunció que se retiraba de "Mujeres al mando" para enfocarse en su carrera como cantante.

"Las voy a extrañar un montón, espero que me inviten seguido. Quiero agradecer a todo el equipo de producción, esto de ser conductora no es fácil para mí, gracias por darme la oportunidad de conducir un programa, pero quiero darme un tiempo para la música, que es lo mío, no es nada fácil, pero quiero dedicarme eso, es lo que hago todos los días, próximamente se viene algo nuevo para mí en la música", dijo la exconductora en su despedida del programa matutino.