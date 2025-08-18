"Me parece una aberración": Magaly Medina cuestiona fallo a favor de Jefferson Farfán

La Corte Suprema ratificó la condena contra Magaly Medina por violación a la intimidad agravada. La conductora cuestionó el fallo y adelantó que evalúa acudir a otras instancias.

Después de una larga batalla legal, la justicia falló a favor de Jefferson Farfán. El exfutbolista ganó la demanda que había presentado contra Magaly Medina por violación a la intimidad agravada, luego de que la conductora de espectáculos difundiera imágenes del interior de su departamento en Miraflores en dos informes emitidos en 2019.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema determinó que la conductora de Magaly TV, la firme deberá cumplir dos años y ocho meses de pena privativa de libertad, convertidos en 138 jornadas de servicio comunitario, además proceder con el pago de S/300 mil por reparación civil a favor de Farfán.

Magaly Medina se pronuncia

En diálogo con Trome, Magaly Medina señaló que se enteró del fallo a través de los medios. “No tengo ninguna notificación todavía. Supongo que ya mi abogado nos hablará. Lo que sí me resulta difícil de entender es cómo funciona la justicia en nuestro país. ¡300 mil soles por emitir unas imágenes donde no se ha violado absolutamente la intimidad de nadie!”, expresó.

La conductora también cuestionó la proporcionalidad de la condena: “Lo que está al alcance de la vista, lo que captas con una cámara desde un balcón o terraza, es lo que siempre han hecho los paparazzi. Este no es un juicio civil, es penal. En los casos de homicidios, mujeres maltratadas o asesinadas, ¿cuánto reciben las víctimas o sus deudos? Nunca esa cantidad. Me parece una aberración”.

Asimismo, adelantó que evaluará continuar el caso por otras vías: “El canal es el que paga, pero todavía creo que, si bien es la última instancia, hay otras instituciones a las que acudir”.

En declaraciones a Infobae, recordó que el proceso se originó “cuando él escondía que tenía una relación nuevamente con Yahaira”. “Después de los cachos volvieron a salir, y este ampay fue cuando hicieron una fiesta y se lucían juntos a través de las ventanas. Él no quería que nadie se enterara porque le daba vergüenza reconocer que, después de los cachos, se estaba dando una nueva oportunidad con Yahaira”, sostuvo.

La denuncia contra Magaly Medina

En julio de 2024, la jueza Eliana Tuesta condenó a Medina a prisión efectiva —convertida en jornadas de servicio comunitario— y fijó inicialmente una reparación civil de S/500 mil. En esa misma sentencia, el productor de su programa, Patrick Llamo, fue sancionado con dos años de prisión convertidos en 104 jornadas de servicio comunitario, además de asumir parte del pago.

Posteriormente, la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima confirmó la condena, pero redujo la reparación a S/300 mil. Contra este fallo, Medina y su productor interpusieron un recurso de nulidad en noviembre de 2024, que ahora la Corte Suprema declaró inadmisible.

En dicho recurso, la periodista de espectáculos alegaba que no existía violación a la intimidad porque las actividades de Farfán podían observarse desde la calle. También calificó la reparación civil de “injustificada”. Sin embargo, la Corte Suprema no entró a analizar estos argumentos.

