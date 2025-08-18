Magaly Medina pierde juicio contra Jefferson Farfán por violación a la intimidad agravada y deberá pagarle S/300 mil

La Corte Suprema ratificó la condena contra la conductora de televisión por violación a la intimidad agravada tras difundir imágenes del exfutbolista con Yahaira Plasencia.

La periodista Magaly Medina perdió el proceso judicial que le entabló Jefferson Farfán por violación a la intimidad agravada, debido a la difusión de imágenes del interior del departamento multifamiliar del exfutbolista en Miraflores, mostradas en dos informes emitidos en 2019.

La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema determinó que la conductora de Magaly TV, la firme deberá cumplir dos años y ocho meses de pena privativa de libertad, convertidos en 138 jornadas de servicio comunitario, además del pago de S/300 mil por reparación civil a favor de Farfán.

Jefferson Farfán celebró el fallo judicial con un mensaje en redes: “Todo llega a su tiempo”.Fuente: Instagram: @jefferson_farfan_oficial

¿Por qué Jefferson Farfán denunció a Magaly Medina?

En julio de 2024, la jueza Eliana Tuesta condenó a Medina a prisión efectiva —convertida en jornadas de servicio comunitario— y fijó inicialmente una reparación civil de S/500 mil. En esa misma sentencia, el productor de su programa, Patrick Llamo, fue sancionado con dos años de prisión convertidos en 104 jornadas de servicio comunitario, además de asumir parte del pago.

Posteriormente, la Octava Sala Penal Liquidadora de Lima confirmó la condena, pero redujo la reparación a S/300 mil. Contra este fallo, Medina y su productor interpusieron un recurso de nulidad en noviembre de 2024, que ahora la Corte Suprema declaró inadmisible.

En dicho recurso, la periodista de espectáculos alegaba que no existía violación a la intimidad porque las actividades de Farfán podían observarse desde la calle. También calificó la reparación civil de “injustificada”. Sin embargo, la Corte Suprema no entró a analizar estos argumentos.

Magaly Medina advirtió que podría apelar: “Hay otras instituciones a las que acudir”.Fuente: Instagram: @magalymedinav

La reacción de Magaly Medina

En declaraciones a Trome, Medina señaló que se enteró del fallo a través de los medios. “No tengo ninguna notificación todavía. Supongo que ya mi abogado nos hablará. Lo que sí me resulta difícil de entender es cómo funciona la justicia en nuestro país. ¡300 mil soles por emitir unas imágenes donde no se ha violado absolutamente la intimidad de nadie!”, dijo.

La conductora también cuestionó la proporcionalidad de la condena: “Lo que está al alcance de la vista, lo que captas con una cámara desde un balcón o terraza, es lo que siempre han hecho los paparazzi. Este no es un juicio civil, es penal. Y me pregunto: en los casos de homicidios, mujeres maltratadas o asesinadas, ¿cuánto reciben las víctimas o sus deudos? Nunca esa cantidad. Me parece una aberración”.

Finalmente, adelantó que evaluará continuar el caso: “El canal es el que paga, pero todavía creo que, si bien es la última instancia, hay otras instituciones a las que acudir”.

El exfutbolista reaccionó en sus redes sociales tras conocer el fallo de la Corte Suprema.Fuente: Instagram; @jefferson_farfan_oficial

La reacción de Jefferson Farfán

Por su parte, Jefferson Farfán celebró la sentencia a través de sus redes sociales. En una historia de Instagram escribió: “Todo llega a su tiempo”, acompañado de la canción Se hablas mal de mí, de Lesny.

El mensaje continuó diciendo: “Dame luz bebé”, junto a tres emojis (un beso, un billete con alas y una escoba). Cerró con unas palabras a sus seguidores: “Qué hermoso día soleado. Feliz domingo a todos”.

