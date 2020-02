La conductora respondió ante los rumores de una co-conducción con 'Peluchín'. | Fuente: Composición

Magaly Medina respondió a los rumores que señalan una co-conducción con Rodrigo Gonzáles 'Peluchín'. Ella señaló que ambos mantienen una amistad, que han conversado vía Whatsapp, pero que ella conduce sus programas sola.

"Yo hago mi programa sola, no soy de hacerlo con 4 o 5 personas. Ya lo ensayé en un principio y no funcionó así (...) La amistad está ahí. Hemos hablado por Whatsapp, nos juntaremos a almorzar en uno de estos días o a tomar un café", apuntó a la prensa.

Sin embargo, la periodista no brindó una fecha exacta para llevarlo a su programa nocturno. "Yo no soy dueña del canal y no soy gerente de programación, eso se coordina en Miami", expresó.

Responde a críticas

Tras tener en su programa a la salsera Yahaira Plasencia, Medina respondió a las críticas que la tildaron de "franelera" luego de que esta dijera que la cantante "va a volar con sus propias alas".

"Cuando invitas a alguien, no la tratas a patadas. Tuve que decirle que no se sienta nerviosa, no se por qué me ven como el cuco", indicó. "Yo hago lo que me da la gana en mi programa y si me da la gana de ser educada, contesto a todo", apuntó.