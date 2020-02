Magaly Medina confiesa que le gustaría retomar su amistad con Rodrigo González y tenerlo de invitado en su programa

Magaly Medina busca amistarse con "Peluchín". | Fuente: Instagram

Magaly Medina confesó que le gustaría reconciliarse con Rodrigo González y aseguró que está en conversaciones para que pueda entrevistarlo en su programa “Magaly TV. La Firme”.

Sin embargo, a pesar de los dimes y diretes que ambos conductores se dijeron en tantas ocasiones, la popular “urraca” llenó de elogios a “Peluchín” por haberse mantenido en el medio a pesar de no estar en ningún canal.

“En eso estamos, calma, calma que en eso estamos. Me encantaría a mí tenerlo, de verdad que sí, él es un personaje que por más que esté fuera de la televisión, está presente en redes sociales, lo rebotan los diarios todos los días. Es un personaje que está ahí", aseguró en un en vivo a través de su Instagram.

Magaly Medina recalcó en una entrevista con Andrea Llosa, que los problemas que tuvieron tienen que aclararlos frente a frente para poder amistarse:

“Es necesario que nosotros como amigos aclaremos un par de temas que nos hizo distanciarnos, una vez aclarado eso, que espero que lo haremos en el menor tiempo posible, él acepte estar en mi programa”.

Sin embargo, recalcó que varios programas de televisión aumentaron las peleas que tenía con Rodrigo González:

“Yo creo que la televisión siempre va a interferir. La televisión tiende a no hacerte pisar los pies en la tierra, tiende a elevar egos. Yo siempre he tratado de tener una posición más conciliadora por tener mucho más recorrido en la tele. No se me suben los humos porque siempre trabajo con gente que me esté pinchando la llanta para que mi ego no se me sobredimencione”.

Magaly Medina finalizó su entrevista con Andrea Llosa aclarando que no se acuerda cómo comenzó la discusión con “Peluchín”:

“Luego de nuestra última pelea, la relación no fue igual. Cuando estábamos en Latina tuvimos una pelea. Él se sintió fastidiado por una cuestión que yo dije, que ni me acuerdo ahora, y empezó una lucha cruenta en el canal porque hay personas que son más apasionadas para pelear. Yo no tengo energía para pelear y no me voy con rencores a mi cama”.