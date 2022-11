Magaly Medina le pidió a Cassandra Sánchez que no confíe en Deyvis Orosco. | Fuente: Composición

En la última edición de su programa, Magaly Medina dedicó los primeros minutos para hablar sobre el tema de Deyvis Orosco. Además, se refirió al video que compartió Cassandra Sánchez en su cuenta de Instagram, donde la pareja se luce feliz.

“Cassandra salió a respaldar a su esposo, a pechar al mundo entero. Bueno, suele pasar, suele pasar. Las imágenes no tienen nada malo, la cuestión es qué haces en un sauna durante 11 horas. Además, un sauna que tiene cierta reputación, yo creo que a veces no es cuestión de ser, sino de parecer”, dijo la ‘Urraca’. “Es una cuestión de respeto, consideración a otra persona. No te rías tanto Cassandra, porque él no está respetando el compromiso”, agregó.

Para dejar ahí el tema, la conductora de televisión le dio un consejo a Cassandra Sánchez y le pidió que no se confíe: “¿De verdad el doble anillo de compromiso que le ha dado significará respeto? A veces los anillos no significan nada, el compromiso tiene más allá de lo que un hombre te pueda dar físicamente”.

Jessica Newton le responde a Magaly Medina y defiende a Deyvis Orosco

Jessica Newton salió a defender a Deyvis Orosco luego de que Magaly Medina mostrara imágenes del artista saliendo de un sauna en San Isidro, donde estuvo varias horas. De acuerdo con la organizadora del Miss Perú, no le sorprende la actitud de la conductora de tv.

“Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo”, dijo para El Trome.

Como se recuerda, la amistad entre Jessica Newton y Magaly Medina se vio mellada luego de que la popular 'Urraca' se enfrentara de manera mediática a su hija Cassandra Sánchez de la Madrid y su yerno Deyvis Orosco, a quienes expuso en más de una nota de su programa de espectáculos.

Además, la conductora de televisión iba a ser madrina del nieto de Newton; sin embargo, tres meses después de recibir la invitación, la rechazó. "Le vendría bien una madrina más amable, que cuide sus palabras, que no se dedique a la crítica del espectáculo", dijo en ese entonces.

