Jessica Newton y Magaly Medina siguen enfrentadas tras terminar su amistad. | Fuente: Composición

Jessica Newton salió a defender a Deyvis Orosco luego de que Magaly Medina mostrara imágenes del artista saliendo de un sauna en San Isidro donde estuvo varias horas. De acuerdo con la organizadora del Miss Perú, no le sorprende la actitud de la conductora de tv.

“Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo”, dijo para El Trome.

Como se recuerda, la amistad entre Jessica Newton y Magaly Medina se vio mellada luego de que la popular 'Urraca' se enfrentara de manera mediática a su hija Cassandra Sánchez de la Madrid y su yerno Deyvis Orosco, a quienes expuso en más de una nota de su programa de espectáculos.

Además, la conductora de televisión iba a ser madrina del nieto de Newton; sin embargo, tres meses después de recibir la invitación, la rechazó. "Le vendría bien una madrina más amable, que cuide sus palabras, que no se dedique a la crítica del espectáculo", dijo en ese entonces.

¿Qué mostró Magaly Medina sobre Deyvis Orosco?

El cantante de cumbia Deyvis Orosco fue captado saliendo de un sauna, ubicado en el distrito de San Isidro, en la madrugada del último sábado 5 de noviembre. Así lo registraron las cámaras del programa de Magaly Medina, según dieron a conocer el lunes durante la emisión de Magaly TV: La Firme.

En las imágenes propaladas, puede verse cómo el vocalista principal del Grupo Néctar, quien se encuentra comprometido con la empresaria Cassandra Sánchez De Lamadrid, sale de las instalaciones del mencionado local a las 2:45 de la mañana y sube a su camioneta. De momento, el artista de 36 años no ha ofrecido ningún descargo.

Magaly Medina no desperdició la oportunidad para lanzar algunas críticas contra el cumbiambero, con quien tuvo un enfrentamiento mediático en febrero de este año luego de negarse a ser la madrina de su hijo. En aquella ocasión, la conductora de televisión lo llamó "encantador de serpientes" y reveló las razones de su distanciamiento con la pareja.

Como se recuerda, en noviembre de 2021, Deyvis Orosco se convirtió en padre de su primer hijo Milan, como fruto de su relación con la hija de la directora del Miss Perú, Jessica Newton. El 14 de febrero de este año, en medio de un concierto que ofreció por San Valentín, volvió a pedirle la mano a su pareja.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.