Magaly Medina respondió a Deyvis Orosco quien le prometió la exclusividad sobre el nacimiento de su hijo, pero él prefirió dárselo a Gisela Valcárcel. | Fuente: Composición

Tras el comunicado de Cassandra Sánchez a Magaly Medina, la conductora de ‘Magaly Tv: La firme’ respondió tajantemente a Deyvis Orosco con respecto al nacimiento de hijo Milán.

Medina calificó al intérprete como “un encantador de serpientes” ya que “siempre está prometiendo y no cumple”. Según Magaly, él le prometió ir al programa para una entrevista días previos a la llegada de su hijo, pero dejó "en visto" a su producción.

Además, Magaly Medina aseguró que siempre le escribía para tener la primicia del nacimiento de su hijo, pero le respondía horas después con excusas. “Los pretextos eran por montón. Ya habíamos quedado verbalmente en que nosotros nos íbamos a enlazar cuando sea el nacimiento de Milán, pero ya había hablado con Gisela”.

Siguiendo con su defensa, la conductora de ‘Magaly Tv: La firme’ contó que el mismo día que iba a nacer su hijo, le contestó el teléfono 10 minutos antes de que ella inicie su programa. “‘No te quieres enlazar?’, pregunté. Y dijo que no, que no se puede y me muestra al bebé y a Cassandra. Yo no pongo al aire la cara del bebé, él incluso me promete enviarme una foto del bebé para que yo la publique, nunca lo hizo”.

No obstante, “al día siguiente, aparece enlazado desde la clínica con el programa de la hija de Gisela”. Esta situación molestó a la ‘Urraca’ porque Deyvis Orosco no fue sincero con ella desde un inicio.

Magaly rechaza ser madrina del hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez anunciaron en noviembre pasado que Magaly Medina sería la madrina de su primer hijo, Milan. Sin embargo, hace poco la conductora de televisión recomendó a la pareja buscar a una persona que ocupe su lugar.

Este pedido salió a raíz de las críticas que la conductora de 'Magaly TV: La Firme' lanzó contra el cantante de cumbia y su novia por comprometerse por segunda vez durante un concierto. Un hecho que también ha despertado rumores de un alejamiento con su amiga Jessica Newton.

"Le vendría bien [al hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez] una madrina más amable, que cuide sus palabras, que no se dedique a la crítica del espectáculo y que sepa guardarse sus comentarios o que los haga con mucho cariño", dijo Magaly Medina al diario Trome.

"Yo no cumplo con esos requisitos", agregó la popular 'Urraca'.

