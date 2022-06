Magaly Medina negó tener un 'ampay' de Mark Vito tras el fin de su matrimonio con Keiko Fujimori. | Fuente: Composición

La conductora de televisión Magaly Medina negó tener un ‘ampay’ de Mark Vito Villanella después de que Keiko Fujimori anunciara el fin de su matrimonio por medio de un comunicado en redes sociales.

En la emisión de su programa ‘Magaly Tv: la firme’, la ‘Urraca’ aseguró que si tuviera algún video del aún esposo de la lideresa de Fuerza Popular, lo publicaría inmediatamente.

“Hay una noticia falsa de que mi programa tendría un ‘ampay’ de Mark Vito Villanella y que por eso Keiko Fujimori habría anunciado esta separación, no es así. No tengo ningún ampay y si tuviera algún ‘ampay’, lógicamente lo difundiría”, dijo Magaly Medina.

Además, agregó que nunca se guardaría una noticia como esta ya que ellos no son ni más ni menos que los personajes de la farándula: “No tengo ninguna razón para guardarme un ampay ni de ellos ni de nadie. Alguna vez ya lo hice, por tratar de solidaria con otra mujer, pero nunca más lo volvería hacer porque hasta ahora me arrepintiendo de eso”, agregó.

Keiko Fujimori anuncia el fin de su matrimonio

La lìder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció el fin de su matrimonio con el estadounidense Mark Vito Villanella, con quien se casó en el 2004.

En sus redes sociales, la excandidata presidencial afirmó que la decisión de separarse llegó "despuès de una amplia reflexión" y que lo hacen en los mejores términos. Además, reafirmó el compromiso de ambos "de seguir educando y sosteniendo con mucho amor" a sus dos hijas.

Keiko Fujimori indicó que por sus hijas, ambos guardarán "estricta reserva sobre el tema" y no brindaràn ningún comentario adicional sobre el anuncio.

"Hoy reitero mi agradecimiento a Mark por haber luchado a mi lado en medio de las circunstancias más difíciles y haber sufrido una terrible persecución solo por ser mi esposo", tuiteó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.