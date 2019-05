Claudia Flores, expareja de Ney Guerrero, envió un comunicado y aseguró que no fue "infiel". | Fuente: Internet

El programa “Magaly TV: La firme” dio a conocer un documento que Claudia Flores envió sobre el fin de su relación con el productor Ney Guerrero. Como se recuerda, en noviembre del año pasado, él anunció que tenía planes de matrimonio para este 2019.

En su comunicado, la abogada manifestó no haberle sido "infiel" al productor de televisión ya que ambos habían terminado su vínculo como pareja hacía algunos meses.

“Debo de mencionar que la relación que mantenía con el Sr. Guerrero terminó hace poco más de tres meses, siendo él quien confirmó la noticia en una nota de prensa en el mes de febrero en el diario 'Trome'. No tengo ningún vínculo sentimental con él”, indica el documento de Claudia Flores, que fue presentado por el programa “Magaly TV: La firme".

En el siguiente párrafo, la ex pareja de Ney Guerrero aseguró ser una "persona soltera” y que, por tal motivo, ciertos medios de comunicación no pueden insinuar que ella le fue "infiel" al productor de televisión.

“Solo me queda confirmar y reiterar que no mantengo relación con el Sr. Guerrero, que no le he sido infiel como dejan entrever algunos medios”, dice el comunicado enviado por la expareja de Ney Guerrero.

Ney Guerrero y Claudia Flores tenían planes de matrimonio para este año. Incluso, la abogada mostró en algún momento la caja de los anillos que tenían pensado usar para este momento.