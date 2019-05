Ney Guerrero y Claudia Flores terminaron su relación, pero mantendrán una relación cordial por su hija. | Fuente: Instagram | Claudia Flores

El productor Ney Guerrero dio a conocer que terminó su relación con la abogada Claudia Flores, con quien tiene una hija. A través de un comunicado de ATV, informó que "desde hace unos meses, la señora Claudia Flores y yo decidimos poner fin a la relación sentimental que mantuvimos".

La pareja sostiene que mantendrá una "relación personal y familiar de respeto recíproco" por su hija ya que "lo principal es nuestro amor por ella".

Como se recuerda, en noviembre del año pasado, Ney Guerrero anunció que tenía planes de boda para este 2019. “Hemos vuelto hace un tiempo y tenemos una relación bonita. Estamos felices, criando a nuestra hija y el próximo año nos vamos a casar", declaró el ex productor de "Magaly TV". Incluso, Claudia Flores compartió, en su cuenta de Instagram, la foto de la caja de los aros que habrían usado en su matrimonio.

AMPAY

Esta semana, un diario local difundió un "ampay" de Claudia Flores con el alcalde de San Miguel, Juan José Guevara. En su programa, Magaly Medina manifestó su sorpresa ante el hecho

"Para mí, llamada alguna vez la reina de 'los ampay' [...] no es fácil decirle a tu mejor amigo [Ney Guerrero] ... Esto es una noticia que nos ha devastado", manifestó en "Magaly TV: La firme".

Ney Guerrero y Claudia Flores anunciaron planes de matrimonio para este año. | Fuente: Intagram | Claudi Flores

POSIBLES PROYECTOS

A inicios de año, Raúl Romero confirmó que el productor Ney Guerrero le propuso regresar a la televisión; pero el proyecto no se concretó.

"Ney [Guerrero] me buscó unos meses antes para un programa. Y después... no llegamos a nada. Él quería un programa diario, yo no quería un programa diario", explicó a RPP Noticias.