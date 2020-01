Magaly Medina y su dura opinión sobre la reconciliación de Pedro Gallese y Claudia Díaz. | Fuente: Composición

Magaly Medina está de regreso. La popular 'Urraca' volvió con su programa "Magaly TV: La firme" y presentó un video donde aparecen Pedro Gallese y Claudia Díaz bailando en una discoteca de La Victoria.

La conductora presentó este video a solo dos meses del 'ampay' de Pedro Gallese, quien fue captado saliendo de un reconocido hotel junto a una mujer que no era su esposa.

"No pasó ni un tiempo. Nosotros le aconsejamos que no perdone a Pedro Gallese en base de la experiencia de la vida. Por más mariachis que te lleven, por más que te rueguen. A un hombre que hace eso se le hecha definitivamente de la vida o si le vas a dar otra oportunidad por lo menos que pase un tiempo donde te demuestre que no lo volverá a hacer", dijo Magaly Medina.

La presentadora también señaló que no sabe que tanto Claudia Meza se dejó influenciar "por esta sociedad machista", que piensa que un hombre casado puede tener relaciones extramatrimoniales por el solo hecho de ser el que solventa la economía en el hogar.

"Toda esa creencia media sonsa que las madres o abuelas nos carcomían el cerebro durante años, a veces, suele pesar. Cuando uno ve a una mujer como ella dice: 'Caray. Qué bien. Tenía una buena dosis de dignidad'. Pero la dignidad le duró muy como a Claudia Díaz", agregó Magaly.

PASARON AÑO NUEVO JUNTOS



Fue uno de los escándalos de infidelidad más sonados en el 2019: Pedro Gallese fue captado por las cámaras del programa “Magaly TV: La Firme”, saliendo de un hotel junto a una mujer que no era su esposa.

Tras meses en los que el arquero peruano pidió más de una disculpa a través de sus redes sociales y ante cámaras, Claudia Díaz, su esposa, parece haberlo perdonado, pues así lo muestra una reciente ‘story’ de su cuenta de Instagram, publicada en vísperas de Año Nuevo.

En el corto video se puede apreciar a Díaz en la piscina, compartiendo un momento en familia junto a Gallese y su hija pequeña. “Al fin en casa”, escribió en esta publicación donde también estuvo etiquetado el seleccionado nacional.