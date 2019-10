Magaly Medina: Rechazan demanda de Jefferson Farfán contra la periodista por comentarios en su programa | Fuente: Composición

A finales de agosto de 2019, la periodista Magaly Medina recibió una demanda por parte del futbolista de la selección peruana Jefferson Farfán y Rosario Guadalupe, su madre, por daños y perjuicios, pidiendo una indemnización de cinco millones de soles. ¿Procedió la demanda?

Fuentes de RPP Noticias confirmaron que la demanda fue rechazada por el Quinto Juzgado Penal de Lima, a cargo de la jueza Celia San Martín Montoya. De acuerdo a la demanda, Magaly habría dañado la imagen pública de Farfán al decir que es mal padre y otros calificativos relacionados a su presunta relación con Yahaira Plasencia.

Celia San Martin respondió que los comentarios de Magaly Medina no "tienen contenido vejatorio, ni dañar el honor" del futbolista.

Por su parte, la defensa legal de Jefferson Farfán apelo la decisión de la jueza para que está decisión sea revisada por una de las salas penales de la Corte Superior de Justicia de Lima y se emita una decisión final al respecto. La fecha dada por la CSJ es el próximo 3 de diciembre en la Cuarta Sala Penal de Reos Libres de Lima.

MAGALY SOBRE LOS COMENTARIOS: "HABLO CON IRONÍA"



En entrevista con el diario Trome, la conductora de televisión contó que el expediente de la demanda de Farfán se basa en que ella "habla con ironía".

"Me he reído tanto del porcelanato de la ‘Yaha’ y de todo lo demás, que Farfán me está enjuiciando por 5 millones de soles, por burlarme de él. Porque lo que pude leer en el expediente es eso, él dice que yo hablo con ironía, pero ¿cómo quiere que hable?", mencionó.

"No puedes enjuiciar a todos los periodistas que dicen que tú tienes un romance cuando tú sabes bien que eso existe", contó.